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Непријатан гаф аустралијског премијера: Микрофон забиљежио разговор који није био за јавност

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АТВ редакција
13.11.2026 20:33

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Непријатан гаф аустралијског премијера: Микрофон забиљежио разговор који није био за јавност
Фото: Tanjug/AP/Frank Franklin II

Аустралијски премијер Ентони Албанезе нашао се у непријатној ситуацији након што је микрофон случајно забиљежио његов разговор о опасности од зрачења мобилних телефона у предјелу препона.

Аустралијски премијер разговарао је у петак са Крисом Боуеном, министром за климатске промјене, уочи самита ЦОП31 у Турској.

На снимку њиховог разговора види се како Албанезе ставља телефон у џеп и говори Боуену да би требало да држи мобилни телефон даље од срца јер „може да утиче на срчани ритам“.

Боуен му је одговорио да је "више забринут за своје панталоне", на шта се премијер надовезао ријечима: "Због твог к***".

Боуен се сагласио са њим, додајући: "Да, због мог к***, то је прилично важно, могло би се рећи чак и важније од срца".

Њих двојица су потом праснула у смијех, не знајући да их неко снима, преноси Телеграф.

Портпарол премијера изјавио је: "Шалили су се између састанака".

Премијер Аустралије нашао се у центру неколико контроверзи након што је током свог другог мандата почео да се удаљава од традиционалног политичког комуницирања и све више окреће хумору и садржајима које креирају инфлуенсери.

Раније ове године изазвао је незадовољство широм пацифичког региона због неукусне шале на рачун јапанске премијерке током једног подкаста.

Лидер аустралијских лабуриста упитан је о поклонима које је добио, а том приликом је рекао да му је јапанска премијерка Санае Такаичи током званичне посете Аустралији у мају поклонила двије краљевске диње.

Санае Такаичи
Санае Такаичи
Tanjug/Toru Hanai/Pool Photo via AP

Водитељка подкаста Ники Озборн упитала је Албанезеа како је Такаичи успјела да "прокријумчари" диње кроз аустралијску царину, уз коментар да је јапанска премијерка "ушла изгледајући као Памела Андерсон", гестикулирајући рукама испред груди.

Премијер је поновио њен гест и нашалио се да је Такаичи донијела "неколико диња, као што то обично бива".

Чланови аустралијске опозиције оценили су његове коментаре као "простачке и недостојне функције премијера".

У истој епизоди подкаста Албанезе је рекао да би са пјевачицом Кајли Миног желио да се "спетља, ожени и излази". Касније се због тих изјава извинио.

Критике је изазвао и након што се појавио у скечу са комичарским и подкаст двојцем Swag on the Beat. У њему је глумио застрашујућег оца који пријети да ће младићу поново активирати дуг за факултет уколико сломи срце његовој кћерки.

Током предизборне кампање 2025. године, Албанезе се појављивао и са водитељком подкаста Еби Четфилд, сатиричним порталом Бетоота Адвоцате и јутјубером Ozzy Man Reviews, покушавајући да допре до нове публике.

Албанезе се у сриједу обратио делегатима на самиту ЦОП31 у Турској, поручивши да је Аустралија "поносна што предводи борбу против климатских промјена".

Аустралијски премијер напустио је Турску убрзо након пословног округлог стола одржаног у петак, а потом ће се упутити директно на Филипине, гдје ће присуствовати самиту Асоцијације земаља југоисточне Азије (АСЕАН).

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Тагови :

Ентони Албанезе

Аустралија

микрофон

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