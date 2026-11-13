Потпуна обустава летова у САД: Ово се десило још само два пута

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Америчка Федерална управа за авијацију (ФАА) наредила је потпуну обуставу авио-саобраћаја на свим аеродромима широм Сједињених Америчких Држава, до даљег, позивајући се на „ванредне околности“.
Како је наведено у хитном обавјештењу, ријеч је о такозваном националном приземљењу летова (national ground stop), мјери којом се заустављају полијетања авиона ка одређеним аеродромима, односно обуставља полазак летова у оквиру дефинисаног подручја.
Свијет
Познат узрок потпуне обуставе полијетања авиона у САД: Огласио се Шон Дафи
Амерички министар саобраћаја Шон Дафи потврдио је да је ФАА увела такозвани ground stop, односно обуставу полијетања авиона на националном нивоу.
Дафи је навео да је ријеч о „проблему у комуникацији који утиче на све центре за контролу ваздушног саобраћаја на рутираним ваздушним путевима“.
Ваздушни саобраћај на подручју цијелих САД посљедњи пут је у потпуности обустављен у јануару 2023. године, када је дошло до пада система за обавјештавање пилота.
Прије тога, таква мјера на националном нивоу уведена је једино након терористичких напада 11. септембра 2001. године.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму