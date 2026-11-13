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Потпуна обустава летова у САД: Ово се десило још само два пута

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АТВ редакција
13.11.2026 22:56

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Потпуна обустава летова у САД: Ово се десило још само два пута
Фото: Tanjug / AP / Ross D. Franklin

Америчка Федерална управа за авијацију (ФАА) наредила је потпуну обуставу авио-саобраћаја на свим аеродромима широм Сједињених Америчких Држава, до даљег, позивајући се на „ванредне околности“.

Како је наведено у хитном обавјештењу, ријеч је о такозваном националном приземљењу летова (national ground stop), мјери којом се заустављају полијетања авиона ка одређеним аеродромима, односно обуставља полазак летова у оквиру дефинисаног подручја.

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Амерички министар саобраћаја Шон Дафи потврдио је да је ФАА увела такозвани ground stop, односно обуставу полијетања авиона на националном нивоу.

Дафи је навео да је ријеч о „проблему у комуникацији који утиче на све центре за контролу ваздушног саобраћаја на рутираним ваздушним путевима“.

Ово се догодило само два пута у овом вијеку

Ваздушни саобраћај на подручју цијелих САД посљедњи пут је у потпуности обустављен у јануару 2023. године, када је дошло до пада система за обавјештавање пилота.

Прије тога, таква мјера на националном нивоу уведена је једино након терористичких напада 11. септембра 2001. године.

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Тагови :

ФАА

авион

обустава саобраћаја

отказани летови

Америка

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