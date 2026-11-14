Крузер се преврнуо након судара с танкером на Мисисипију: 32 особе завршиле у болници

Аутор:АТВ редакција
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Танкер се сударио с ријечним крузером на ријеци Мисисипи у америчком Њу Орлеансу, након чега се путнички брод преврнуо на бок. У болници су завршиле 32 особе, али нико није животно угрожен, потврдиле су локалне власти.
Сви путници и чланови посаде су на броју, а нико се не води као нестао. Градоначелница Њу Орлеанса Хелена Морено изјавила је да је, с обзиром на тежину несреће, право чудо што нико није погинуо.
Несрећа се догодила јуче око 12.30 часова по локалном времену, када је танкер „Атлантик асфалт“ ударио у ријечни крузер „Американ херитиџ“, који је био привезан уз обалу Мисисипија у луци Њу Орлеанс.
Према ријечима градоначелнице Морено, танкер је изгубио контролу прије судара. Америчка обалска стража истражује околности несреће, а званичан узрок губитка контроле засад није утврђен.
Ударац је тешко оштетио путнички брод, који је почео да прима воду и да се нагиње. Убрзо се преврнуо на бок, а дио пловила остао је под водом.
Након судара путници су покушали што брже да напусте крузер. Неколико њих је притом завршило у Мисисипију, док су други покушавали да пронађу сигуран излаз са брода који се нагињао.
У тренутку несреће на крузеру је било око 129 путника и чланова посаде, према првим информацијама лучких власти. Накнадно је потврђено да се на оба пловила укупно налазило око 180 људи.
Међу путницима је било много старијих особа, због чега су спасиоци у почетку страховали да су неки од њих остали заробљени у унутрашњости крузера.
Градоначелница Хелена Морено потврдила је да је након спасавања утврђено да нико није нестао.
„Према информацијама којима тренутно располажемо, нико се не води као нестао, што је заиста право чудо на Мисисипију“, рекла је Морено.
🚨 Shocking NEW video of the collision of the tanker & riverboat on the Mississippi River in New Orleans. Praying for all involved. #NOLA 🚨 https://t.co/KKxkQQUMUK— BIG DAWG crypto (@woofBIGDAWG) November 13, 2026
Укупно 32 особе завршиле су у болници. Према информацијама локалних власти, нико од њих нема повреде опасне по живот, а у несрећи није било погинулих.
На мјесто несреће стигли су ватрогасци, полиција, лучке службе и америчка обалска стража. У извлачењу путника из ријеке помагали су и радници из луке, као и посаде оближњих пловила.
Према извјештају Асошијетед преса, у спасавању су учествовали и чланови посада тегљача. Путницима су након евакуације помагали да организују смјештај, храну и превоз.
Крузер „Американ херитиџ“ био је на завршетку осмодневног путовања Мисисипијем. У луку је пристао приближно два часа прије судара, а путници су се припремали за искрцавање.
Америчка обалска стража саопштила је да узрок судара још није познат. Истрагу ће провести и Национални одбор за безбједност саобраћаја (НТСБ), који истражује велике саобраћајне несреће у Сједињеним Државама.
Танкер „Атлантик асфалт“ дуг је приближно 158 метара и намијењен је превозу асфалта и битумена. Путнички крузер „Американ херитиџ“ пловио је за компанију „Американ круз лајнс“.
Америчке власти настављају да истражују како је танкер изгубио контролу и зашто је ударио у путнички брод који је био привезан уз обалу.
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