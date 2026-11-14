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Рубио се обрушио на суд у Хагу: Не цитирајте законе мушкарцима који држе мачеве

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АТВ редакција
14.11.2026 10:00

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Амерички државни секретар Марко Рубио разговара са новинарима прије састанка са Динором Фигуером, предсједницом Народне скупштине Венецуеле из 2015. године, у Сали за уговоре у Стејт департменту, у петак, 9. октобра 2026. године, у Вашингтону.
Фото: Таnjug/AP Photo/Manuel Balce Ceneta

Амерички државни секретар Марко Рубио обрушио се на оно што је назвао „инструментализацијом међународног права“, описавши га као оружје елите, те је упутио оштро упозорење Међународном кривичном суду (ICC).

Рубио је упозорио Међународни кривични суд да не „цитира законе људима с мачевима“, оптужујући хашки суд да покушава да спроводи правила која Вашингтон не признаје. Његове ријечи на Националној конвенцији адвоката Федералистичког друштва услиједиле су око мјесец дана након што су Сједињене Државе најавиле нове санкције против Међународног кривичног суда, обећавајући да ће онемогућити његово дјеловање.

Суд процесуира појединце оптужене за најтеже злочине и дјелује као крајње средство када земље немају одговарајуће правне механизме за обезбјеђивање одговорности. САД су потписале Римски статут којим је основан Међународни кривични суд, али никада нису ратификовале тај уговор. Израел, Русија и Кина такође нису чланице Међународног кривичног суда.

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Добио је овације публике

Рубиов говор на конзервативном скупу, на којем је добио овације публике, његов је први велики наступ у САД након убједљивог пораза Републиканске странке на међуизборима раније овог мјесеца.

Рубио је тврдио да се на међународно право позивало против готово сваке велике спољнополитичке одлуке Трампове администрације, од напада на бродове на Карибима до хапшења венецуеланског лидера Николаса Мадура. Напоменуо је да то право није неутрално, већ да служи као „инструмент“ којим глобална елита промовише сопствене интересе.

Највиши амерички дипломата претходно је изјавио да ће Вашингтон забранити трансакције са оним што је назвао „одметничким судом“, чиме се интензивира дуготрајна кампања администрације америчког предсједника Доналда Трампа против Међународног кривичног суда.

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Вашингтон је најавио да ће разградити тај суд, огорчен одлуком судија о издавању налога за хапшење израелског премијера Бењамина Нетанјахуа због наводних злочина у Гази.

"Тај суд никоме не одговара“

Рубио је јуче поновио критике на рачун Међународног кривичног суда, истичући да тај суд никоме не одговара и да је „опремљен овлашћењима да истражује, кривично гони, прогони и затвара наше грађане на основу закона на које нисмо пристали и над којима немамо никакву контролу“.

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„Ако су довољно неразумни да покушају да наметну своје папирне одлуке Американцима, наш одговор ће вјероватно бити исти као онај римског војсковође Помпеја, упућен онима који су се позивали на повеље свога града пред његовим легијама“, рекао је Рубио.

Помпеј је грађанима сицилијанске Месане, који су тврдили да их римски закони изузимају из његове надлежности, рекао: „Престаните да цитирате законе мушкарцима који држе мачеве“.

Помиње се као могући Трампов насљедник

Чињеница да је Рубио изнио своје ставове на скупу правних стручњака могла би подстаћи нагађања да његови амбициозни планови превазилазе област спољне политике. На тој конференцији у прошлости су говорили и други кандидати за предсједника.

Рубио се често помиње као могући Трампов насљедник, иако је он одбацио наводе да планира да напусти администрацију како би се припремио за кандидатуру на изборима 2028. године.

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Тагови :

Међународни кривични суд

Марко Рубио

Америка

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