Договорен састанак Путина, Трампа и Сија, ево и када

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник САД Доналд Трамп одржаће трилатералне разговоре са предсједницима Кине и Русије Си Ђинпингом и Владимиром Путином наредне седмице у Кини, саопштено је из Бијеле куће.
Како је наведено, Трамп планира дискусије о могућем смањењу глобалних залиха нуклеарног оружја.
Разговори ће се одржати на маргинама самита Азијско-пацифичке економске сарадње /АПЕК/ у кинеском граду Шенжену, који се одржава у сриједу и четвртак, 18. и 19. новембра.
Ово би био први трилатерални разговора тројице лидера. Они су присуствовала самиту Г20 у Осаки, у Јапану, 2019. године, али се нису састали као група, подсјећа ДПА, преноси Срна
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