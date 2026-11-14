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Трамп о судару на Мисисипију: 32 особе у болници, нема погинулих

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АТВ редакција
14.11.2026 08:30

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Предсједник Доналд Трамп хода јужним травњаком Бијеле куће по доласку у Бијелу кућу, у недјељу, 18. октобра 2026. године, у Вашингтону.
Фото: Таnjug/AP Photo/Jose Luis Magana

Амерички предсједник Доналд Трамп рекао је да су 32 особе превезене у болницу након судара танкера и ријечног крузера на Мисисипију у Њу Орлеансу, а да смртно страдалих није било.

"Невјероватно, нико није погинуо у овом великом судару, 32 особе су у болници", написао је Трамп на мрежи "Трут сошл".

Трамп је захвалио Обалској стражи САД, органима реда и хитним службама на њиховом раду, као и гувернеру Луизијане Џефу Лендрију на његовом "изванредном вођству".

Градоначелник Њу Орлеанса Хелена Морено рекла је новинарима да је танкер "Атлантик асфалт" изгубио контролу и ударио у ријечни брод компаније "Американ круз лајнс".

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Крузер се преврнуо након судара с танкером на Мисисипију: 32 особе завршиле у болници

Она је навела да 32 особе примају медицинску помоћ у болницама, али да нико није задобио тешке повреде.

Си-Ен-Ен је јуче јавио да се танкер сударио са ријечним крузером усидреним у луци Њу Орлеанс на ријеци Мисисипи на којем је било преко 180 људи.

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Тагови :

Доналд Трамп

Мисисипи

Саобраћајна несрећа

судар

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# Крузер се преврнуо након судара с танкером на Мисисипију: 32 особе завршиле у болници Танкер се сударио с ријечним крузером на ријеци Мисисипи у америчком Њу Орлеансу, након чега се путнички брод преврнуо на бок. У болници су завршиле 32 особе, али нико није животно угрожен, потврдиле су локалне власти. Сви путници и чланови посаде су на броју, а нико се не води као нестао. Градоначелница Њу Орлеанса Хелена Морено изјавила је да је, с обзиром на тежину несреће, право чудо што нико није погинуо. ### Танкер изгубио контролу и ударио у крузер Несрећа се догодила јуче око 12.30 часова по локалном времену, када је танкер „Атлантик асфалт“ ударио у ријечни крузер „Американ херитиџ“, који је био привезан уз обалу Мисисипија у луци Њу Орлеанс. Према ријечима градоначелнице Морено, танкер је изгубио контролу прије судара. Америчка обалска стража истражује околности несреће, а званичан узрок губитка контроле засад није утврђен. Ударац је тешко оштетио путнички брод, који је почео да прима воду и да се нагиње. Убрзо се преврнуо на бок, а дио пловила остао је под водом. ### Путници завршили у ријеци Након судара путници су покушали што брже да напусте крузер. Неколико њих је притом завршило у Мисисипију, док су други покушавали да пронађу сигуран излаз са брода који се нагињао. У тренутку несреће на крузеру је било око 129 путника и чланова посаде, према првим информацијама лучких власти. Накнадно је потврђено да се на оба пловила укупно налазило око 180 људи. Међу путницима је било много старијих особа, због чега су спасиоци у почетку страховали да су неки од њих остали заробљени у унутрашњости крузера. ### „Право чудо на Мисисипију“ Градоначелница Хелена Морено потврдила је да је након спасавања утврђено да нико није нестао. „Према информацијама којима тренутно располажемо, нико се не води као нестао, што је заиста право чудо на Мисисипију“, рекла је Морено.

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