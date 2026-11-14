Трамп о судару на Мисисипију: 32 особе у болници, нема погинулих

Аутор:АТВ редакција
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Амерички предсједник Доналд Трамп рекао је да су 32 особе превезене у болницу након судара танкера и ријечног крузера на Мисисипију у Њу Орлеансу, а да смртно страдалих није било.
"Невјероватно, нико није погинуо у овом великом судару, 32 особе су у болници", написао је Трамп на мрежи "Трут сошл".
Трамп је захвалио Обалској стражи САД, органима реда и хитним службама на њиховом раду, као и гувернеру Луизијане Џефу Лендрију на његовом "изванредном вођству".
Градоначелник Њу Орлеанса Хелена Морено рекла је новинарима да је танкер "Атлантик асфалт" изгубио контролу и ударио у ријечни брод компаније "Американ круз лајнс".
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Крузер се преврнуо након судара с танкером на Мисисипију: 32 особе завршиле у болници
Она је навела да 32 особе примају медицинску помоћ у болницама, али да нико није задобио тешке повреде.
Си-Ен-Ен је јуче јавио да се танкер сударио са ријечним крузером усидреним у луци Њу Орлеанс на ријеци Мисисипи на којем је било преко 180 људи.
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