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Огласио се Трамп поводом обуставе летова

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АТВ редакција
14.11.2026 09:49

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Амерички предсједник Доналд Трамп након обраћања код спомен-обиљежја Линколнов меморијал у Вашингтону, 2. новембра 2026. године.
Фото: Таnjug/AP Photo/Alex Brandon

Амерички предсједник Доналд Трамп признао је да обустава летова са свих аеродрома широм земље може бити повезана са застарјелом опремом.

Трамп је навео да проблем није изазван сајбер нападом или вјештачком интелигенцијом, преноси "Фокс њуз".

Министар саобраћаја Шон Дафи рекао је да је квар у америчкој опреми за контролу ваздушног саобраћаја узрокован застарјелом технологијом и да Конгрес САД мора да издвоји 50 милијарди долара да би је замијенио.

"Наши рутери су били преоптерећени подацима и почели су да нам показују недосљедност у подацима, због тога смо искључили систем", рекао је он.

Дафи је нагласио да Трампова администрација од прошле године тражи од Конгреса да у потпуности финансира изградњу потпуно новог система контроле ваздушног саобраћаја.

Према посљедњим подацима са сајта "Флајтавер", који прати авио-саобраћај, број одложених или отказаних летова у САД због квара система премашио је 15.000, пренио је ТАСС.

Према њиховим информацијама, 8.501 лет унутар, ка или из САД је одгођен, а 7.218 летова је отказано.

Раније је америчка Федерална управа за ваздухопловство /ФАА/ обуставила полијетање са свих аеродрома широм земље на приближно четири и по часа због проблема са опремом за контролу летења, преноси Срна.

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Тагови :

Доналд Трамп

Америка

Сједињене Америчке Државе

отказани летови

Фронтијер ерлајнс

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