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Трамп: Саудијска Арабија се распада

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14.11.2026 09:41

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Трамп: Саудијска Арабија се распада
Фото: Tanjug/AP/Jacquelyn Martin

Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је да се Саудијска Арабија "распада" те да су га она и друге заливске државе замолиле да не напада поново Иран јер су превише рањиве на ново распламсавање рата.

Трамп је то рекао у интервјуу за америчког водитеља Стивена А. Смита објављеном у петак, а његове ријечи пренио је Мидл ист ај. Изјава би могла увриједити Ријад, једног од најближих савезника САД-а, који је посљедњих мјесеци мета ракетних и дронских напада јеменских Хута.

Трамп се похвалио да би Иран могао уништити за три дана нападима на цивилну инфраструктуру.

"Ако их желим срушити, у једном дану ударим на њихову енергетику. Њихове енергије више нема. У једном дану нема њихових мостова, а у једном дану нема њихових производних капацитета. Требала би ми само три дана, један дан за свако", рекао је Трамп.

Како тврди, заливске државе одвраћају га од тога због властитих слабости.

"Саудијска Арабија ме замолила да све оставим како јесте неко вријеме јер се распадају. Катар, Кувајт, УАЕ, Бахреин, сви би радије да се чека", навео је.

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Тагови :

Доналд Трамп

Саудијска Арабија

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