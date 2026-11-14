Милијарде у кешу пронађене закопане у шумама и скривене у зградама: Огласила се Орбанова странка

Аутор:АТВ редакција
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Странка бившег мађарског премијера Виктора Орбана – Фидес саопштила је да фотографије које је објавила Национална канцеларија за повраћај и заштиту имовине (НВВХ), а на којима се види велика количина пронађеног новца, немају никакве везе са Миклошем Шестаком, бившим министром националног развоја и послаником.
Саопштење је услиједило након што је НВВХ објавио снимке и фотографије са координисаних истражних акција спроведених 12. и 13. новембра на више локација широм Мађарске. Истражитељи су током претреса пронашли огромне количине готовине, скривене на различитим мјестима, укључујући шуме, пољопривредне објекте, складишта и стамбене зграде.
“Фидес – Мађарски грађански савез увјерен је да фотографије које је објавила Национална канцеларија за повраћај и заштиту имовине немају никакве везе са Миклошем Шестаком“, наводи се у саопштењу странке, преноси Телеграф.
У њему је наглашено да је од промјене политичког система сваки изабрани представник у Мађарској полагао заклетву да ће поштовати и спроводити законе.
"Фидес-КДНП не може бити дио заједнице са било ким ко се тога не придржава”, поручили су из странке.
Национална канцеларија за повраћај и заштиту имовине саопштила је у петак да је спровела координисане истражне радње у Будимпешти и жупанијама Пешта, Бекеш и Ногр ад, у оквиру кривичног поступка против бившег министра националног развоја Миклоша Шестака.
Током претреса истражитељи су пронашли новац закопан у шумама, сакривен у пољопривредним и складишним објектима, као и у стамбеним зградама. Готовина је откривена и у сефу на осамљеној локацији.
Према подацима НВВХ, укупно је пронађено:
Ријеч је о новцу чија се укупна противвриједност мјери десетинама милиона евра.
Како је раније објављено, тужилаштво сматра да поступци Миклоша Шестака, на основу тренутно расположивих доказа, могу представљати примање мита од стране високог функционера, уз злоупотребу службеног положаја, у оквиру организоване криминалне активности.
Сумња се и на примање мита у својству саучесника у кривичном дјелу.
Новац пронађен током истраге, заједно са пратећим доказима, могао би додатно да ојача позицију тужилаштва у поступку који се односи на сумње у коруптивне активности.
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