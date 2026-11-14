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"Одлуке Брисела довеле до преплаћивања увоза гаса"

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АТВ редакција
14.11.2026 11:29

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Гасовод
Фото: Jakub Pabis/Pexels

Предсједник Европске комисије Урсула фон дер Лајен признала је да је ЕУ платила додатних 100 милијарди евра за увоз гаса у 2026. години, рекао је директор Одјељења за економску сарадњу руског Министарства спољних послова Дмитриј Биричевски.

"Наша земља има највеће резерве природног гаса на свијету и други је највећи произвођач. Да ли произвођач те величине може бити изолован како потрошња гаса расте? Мислим да се питање само по себи поставља као одговор", рекао је Биричевски за ТАСС.

Он је напоменуо је да је Русија главни играч на глобалном енергетском тржишту, поуздан, одговоран добављач природног гаса.

Нагласио је да ЕУ наставља да купује енергенте од Русије, мада у мањим количинама, и да је платила 320 милијарди долара за те испоруке од 2022. године, преноси Срна.

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Тагови :

Гасовод

Русија

Брисел

цијена гаса

Урсула фон дер Лајен

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