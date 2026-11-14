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Представници Кине и Америке о тарифама

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АТВ редакција
14.11.2026 11:26

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Представници Кине и Америке о тарифама
Фото: Танјуг

Трговински представници Кине и САД разговарали су на првом састанку трговинског савјета о тарифама и другим економским питањима, саопштило је кинеско Министарство трговине.

Из Министарства су навели да су размијењени ставови о тарифама, споразуму о реципрочном смањењу тарифа, пољопривредној трговини и другим питањима од обостраног интереса, фокусирајући се на спровођење резултата претходних економских и трговинских консултација између двије земље.

"Вођени важним консензусом постигнутим на састанку између шефова кинеских и америчких држава, двије стране су имале искрене, детаљне и конструктивне разговоре", истакнуто је у саопштењу.

Бијела кућа је раније саопштила да да ће се амерички предсједник Доналд Трамп састати са кинеским и руским колегом Си Ђинпингом и Владимиром Путином на маргинама самита Азијско-пацифичке економске сарадње /АПЕК/ 19. новембра, подсјећа портал "Баха", преноси Срна.

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Тагови :

Трговина

царина

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Америка

економија

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