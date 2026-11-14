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У Паризу затворена 21 станица метроа, подигнути хеликоптери и дронови

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АТВ редакција
14.11.2026 13:53

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Полицајац стоји испред златаре „Де Бирс“ у Паризу, у којој су наоружани разбојници извели пљачку, након чега су побјегли на мотоциклима, у четвртак, 12. новембра 2026. године.
Фото: Таnjug/AP Photo/Teresa Suarez

У Паризу је на захтјев полиције затворена 21 станица на линијама метроа, а изнад града су хеликоптери и дронови, јавио је АФП.

Лист "Паис" објавио је да су шпанске власти нашле код неонацистичког активисте Изабел Пералте, која је планирала напад у Паризу, десетине комада оружја и предмета везаних за нацисте.

Она је ухапшена а, према наводима полиције, планирала је да отпутује у Париз и отвори ватру током протеста и студентских демонстрација.

Лист подсјећа да је ухапшена 6. новембра заједно са још 13 чланова организације "Нуклео насионал".

У Паризу, али и широм Француске, за данас су заказани масовни протести на којима демонстранти траже боље услове у образовању, укључујући рјешавање проблема недостатка наставног кадра, претрпаних учионица, лошег стања школских објеката и већа улагања у јавне школе и ресурсе.

Такође, залажу се за укидање спорних мјера и закона, као што је закон о претпоставци легитимне употребе оружја од стране органа реда, преноси Срна.

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Тагови :

Париз

Француска

Метро

Хеликоптер

Дронови

Напад

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