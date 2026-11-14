Аутор:АТВ редакција
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У Паризу је на захтјев полиције затворена 21 станица на линијама метроа, а изнад града су хеликоптери и дронови, јавио је АФП.
Лист "Паис" објавио је да су шпанске власти нашле код неонацистичког активисте Изабел Пералте, која је планирала напад у Паризу, десетине комада оружја и предмета везаних за нацисте.
Она је ухапшена а, према наводима полиције, планирала је да отпутује у Париз и отвори ватру током протеста и студентских демонстрација.
Лист подсјећа да је ухапшена 6. новембра заједно са још 13 чланова организације "Нуклео насионал".
У Паризу, али и широм Француске, за данас су заказани масовни протести на којима демонстранти траже боље услове у образовању, укључујући рјешавање проблема недостатка наставног кадра, претрпаних учионица, лошег стања школских објеката и већа улагања у јавне школе и ресурсе.
Такође, залажу се за укидање спорних мјера и закона, као што је закон о претпоставци легитимне употребе оружја од стране органа реда, преноси Срна.
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