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Песков: Зеленски је признао пораз

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14.11.2026 14:25

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Портпарол Кремља Дмитриј Песков посматра уочи церемоније потписивања у Великој сали народа у Пекингу током посјете руског предсједника Владимира Путина Кини, у сриједу, 20. маја 2026.
Фото: Maxim Shemetov/Pool Photo via AP/Tanjug

Портпарол Кремља Дмитриј Песков рекао је да је украјински предсједник Володимир Зеленски практично признао да Руси контролишу Костјантиновку, коментаришући тврдње Кијева да Москва намјерава да искористи предложену хуманитарну мисију за смјену својих војника.

"Ако они сматрају да ми користимо хуманитарну мисију за ротацију војника, онда се слажу са тим да контролишемо Костјантиновку", рекао је Песков за РИА Новости.

Он је навео да су руске снаге спремне да започну деминирање подручја око града, за шта би, према његовим ријечима, било потребно пет дана. Додао је да би, уколико украјинске снаге заиста контролишу Костјантиновку, коју Руси називају Констаниновка, оне могле саме да спроведу деминирање.

Песков је рекао да Москва очекује да хуманитарна мисија буде спроведена под руководством омбудсмана Русије и Украјине, уз медијски надзор, истичући да је њен циљ евакуација цивила из града.

Украјински предсједник Володимир Зеленски изјавио је данас да Русија жели да спроведе "хуманитарну операцију" у Костјантиновки, на истоку Украјине, под изговором евакуације цивила, како би преузела контролу над градом и отворила пут за даље напредовање ка Краматорску и Славјанску, преноси Танјуг.

Он је током разговора са новинарима рекао да Москва предлаже напуштање града под изговором заштите становништва, што би, према његовим речима, руским снагама омогућило да га заузму, пренио је Укринформ.

Руски предсједник Владимир Путин предложио је у четвртак, током састанка са специјалним изасланицима америчког предсједника Стивом Виткофом и Џаредом Кушнером, организовање хуманитарне мисије у Костјантиновки по узору на операцију у Олешком.

Путин је тада казао да Русија контролише Костјантиновку и да је спремна да осигура безбједност хуманитарне операције.

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Тагови :

Дмитриј Песков

Володимир Зеленски

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