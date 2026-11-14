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Њемачка се враћа на стари режим: Због недостатка гаса прелазе на угаљ

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АТВ редакција
14.11.2026 15:28

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Зграда Рајхстага у Берлину са њемачком заставом на ведром плавом небу током дана.
Фото: pexels/Claudia Solano

Њемачко Министарство економије припремило је нацрт закона о коришћењу старих термоелектрана на угаљ због могуће несташице гаса током зиме, при чему ће се оперативни трошкови пребацити на потрошаче, објавио је лист "Тагешпигел".

Нацрт закона предвиђа коришћење резервних термоелектрана на угаљ или термоелектрана које су планиране за затварање 2026, 2027. и 2028. године.

Операторима ће бити наређено да држе особље и гориво у приправности, а трошкове ће надокнадити потрошачи кроз накнаде за енергију.

Лист подсјећа да су њемачка складишта гаса тренутно попуњена само 58 одсто.

Према подацима удружења њемачких оператера система складиштења гаса /ИНЕС/, у случају јаке зиме резерве гаса могле би бити исцрпљене до јануара.

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Министарство економије очекује да ће угаљ и лож уље омогућити земљи да уштеди гас и смањи цијене енергије.

Међутим, нацрт закона оштро су критиковали Зелени и Социјалдемократска партија /СПД/, представник Зелених Михаел Келнер рекао је да Министарство "заборавља да попуни складишта и сада у стању панике враћа старе термоелектране на лож уље и угаљ", преноси Срна.

Подсјетио је да су резервне термоелектране на угаљ потребне за ванредне ситуације, а не за мијешање у тржиште када цијене порасту.

С друге стране, СПД сумња да закон испуњава захтјеве ЕУ и климатске циљеве.

Ројтерс је раније јавио да њемачка Влада ради на повећању стратешких резерви гаса што би могло да потраје неколико година, а трошкове би сносили њемачки порески обвезници.

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Тагови :

Њемачка

угаљ

индустрија

економија

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