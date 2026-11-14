Зграда се обрушила на ватрогасце, двојица изгубила живот: Трагедија код Атине

Аутор:АТВ редакција
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Два ватрогасца, старости 23 и 44 године, погинула су данас, а један је повријеђен када се дио напуштене зграде урушио током гашења пожара у мјесту Зефири, у општини Фили, недалеко од Атине.
Пожар је избио око 11.40 часова у згради у улици Кацантони, пренијела је „Прототема“.
На интервенцију је упућено 20 ватрогасаца са шест возила, а током гашења дио објекта обрушио се на ватрогасце који су се налазили унутра.
Πυροσβέστης «λύγισε» μετά το τραγικό δυστύχημα κατά τη διάρκεια κατάσβεσης φωτιάς σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Ζεφύρι
Βίντεο: Γιάννης Κέμμος https://t.co/t1ripbk4e1— Flash.gr (@flashgrofficial) November 14, 2026
Двојица ватрогасаца извучена су без свијести и превезена у болницу, гдје су преминула, док је трећи повријеђени ватрогасац такође збринут у болници.
Истражује се да ли су страдали од гушења димом или од повреда задобијених приликом урушавања.
Узрок пожара и околности несреће још се утврђују.
Ватрогасна служба најавила је административну истрагу, а заставе на њеним објектима спуштене су на пола копља, преноси Танјуг.
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