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Извјештај Пентагона: Помоћ Украјини наштетила одбрани САД

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АТВ редакција
14.11.2026 17:31

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Извјештај Пентагона: Помоћ Украјини наштетила одбрани САД
Фото: Tanjug/AP

Подршка Украјини исцрпљује ресурсе америчких трупа стационираних у Европи и нарушава њихову борбену готовост, наводи се у новом извјештају генералног инспектора Пентагона.

У свом извјештају Конгресу, инспекторат је навео да је Америчка команда за Европу и Африку (УСАРЕУР-АФ) била приморана да преусмјери ресурсе са својих војника и дугогодишњих операција на подршку кијевском режиму, због недостатка намјенског финансирања Украјине у фискалним 2025. и 2026. години.

„Ови недостаци ресурса негативно су утицали на укупну спремност, ефикасност обуке и капацитет УСАРЕУР-АФ за спровођење оперативних планова“, наводи се у извјештају.

Операције везане за Украјину трошиле су средства намијењена за рутинско распоређивање и неопходне резервне дијелове за америчку војну опрему. Поред тога, неке америчке јединице вратиле су се из ротације у своје матичне базе са неплаћеним рачунима за резервне дијелове, наводи се у новембарском извјештају. У ранијем извјештају за период од јануара до марта наводи се да је команда преусмјерила укупно 364,6 милиона долара са других потреба за подршку Украјини.

За смањење финансирања инспекторат Пентагона криви Конгрес, који у протекле двије фискалне године није одобрио пакете помоћи за Украјину, због противљења предсједника Доналда Трампа и републиканске већине. Трампова администрација се умјесто тога трудила да финансијски терет рата пребаци на европске спонзоре кијевског режима.

Како се наводи у извјештају, Пентагон се такође суочава са потешкоћама у надокнађивању оружја и муниције пребачених Украјини из америчких војних складишта. Инспекторат наводи чак 38,6 милијарди долара нефинансираних потреба за обнављање америчких војних залиха испражњених због помоћи Украјини.

Поред тога, прошлогодишња ревизија Пентагона утврдила је да војни ресор није успио да одржи контролу над коришћењем средстава намијењених за обнављање залиха помоћи послате Кијеву, уз напомену да прерасподјеле средстава вриједне 5,7 милијарди долара нису биле праћене одговарајућом документацијом. Ревизори су такође идентификовали 920 милиона долара пропуштених прилика за коришћење средстава и утврдили да је војска прецјењивала обавезе потрошње и плаћања у извјештајима Конгресу.

САД су од 2022. године издвојиле више од 198 милијарди долара за помоћ Украјини, за вријеме мандата бившег предсједника Џозефа Бајдена. Од тог износа, око 65 милијарди долара остало је неисплаћено до краја септембра, када је завршена фискална година. Међутим, чак 60,71 милијарди долара од те суме већ је резервисано на основу уговора и других обавеза, што Трамповој администрацији оставља ограничен простор за преусмјеравање или обуставу те потрошње.

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Тагови :

Пентагон

Украјина

Русија

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