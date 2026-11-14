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Припадници јединица Националне гарде Украјине продају муницију представницима криминалног миљеа у Сумској области, изјавили су за РИА Новости припадници руских безбједносних структура.
"На продају се нуде, између осталог, и минобацачке мине", истакао је један од припадника руских безбједносних структура.
Према његовим ријечима, ријеч је о стотинама тих јединица, а главни купци су представници криминалних структура на територији Сумске области.
Медији су и раније више пута писали да држављани Украјине продају оружје и експлозивна средства, између осталог и експлозив Ц4, који су западне земље испоручиле кијевском режиму у оквиру пакета војне помоћи, на црном тржишту путем даркнета.
Тако су примерци наоружања из украјинских испорука пронађени код припадника оружаних група из Појаса Газе, преноси РТ Балкан.
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