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Припадници Националне гарде Украјине продају муницију криминалцима?

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14.11.2026 16:39

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На фотографији коју је у суботу, 22. августа 2026. године, објавила прес-служба 93. одвојене механизоване бригаде „Холодни Јар“ Оружаних снага Украјине, украјински војници ходају улицом у граду Дружкивка на линији фронта, у Доњецкој области, Украјина.
Фото: Tanjug/IrynaRybakova/Ukraine'sMechanizedBrigade/AP

Припадници јединица Националне гарде Украјине продају муницију представницима криминалног миљеа у Сумској области, изјавили су за РИА Новости припадници руских безбједносних структура.

"На продају се нуде, између осталог, и минобацачке мине", истакао је један од припадника руских безбједносних структура.

Према његовим ријечима, ријеч је о стотинама тих јединица, а главни купци су представници криминалних структура на територији Сумске области.

Медији су и раније више пута писали да држављани Украјине продају оружје и експлозивна средства, између осталог и експлозив Ц4, који су западне земље испоручиле кијевском режиму у оквиру пакета војне помоћи, на црном тржишту путем даркнета.

Тако су примерци наоружања из украјинских испорука пронађени код припадника оружаних група из Појаса Газе, преноси РТ Балкан.

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Тагови :

Украјина

Русија

Оружје

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