Преврнуо се аутобус на југозападу Колумбије, осморо погинулих

Аутор:АТВ редакција
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Најмање осам људи је погинуло приликом превртања аутобуса на ауто-путу на југозападу Колумбије, док је 20 повријеђено, јавили су локални медији.
Како наводе, међу погинулима је двоје дјеце.
Несрећа се догодила данас у департману Уила када је аутобус из Фиренце путовао за главни град Боготу.
Повријеђени су превезени у болнице у оближњем граду Неива.
Власти истражују узрок несреће, преноси Срна.
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Прелиминарни извјештаји указују на то да је возач накратко заспао за воланом, због чега је изгубио контролу над аутобусом, објавила је азербејџанска новинска агенција АПА.
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