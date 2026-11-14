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Преврнуо се аутобус на југозападу Колумбије, осморо погинулих

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АТВ редакција
14.11.2026 20:27

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Ротација на полицијском аутомобилу.
Фото: cottonbro studio/Pexels

Најмање осам људи је погинуло приликом превртања аутобуса на ауто-путу на југозападу Колумбије, док је 20 повријеђено, јавили су локални медији.

Како наводе, међу погинулима је двоје дјеце.

Несрећа се догодила данас у департману Уила када је аутобус из Фиренце путовао за главни град Боготу.

Повријеђени су превезени у болнице у оближњем граду Неива.

Власти истражују узрок несреће, преноси Срна.

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Прелиминарни извјештаји указују на то да је возач накратко заспао за воланом, због чега је изгубио контролу над аутобусом, објавила је азербејџанска новинска агенција АПА.

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преврнуо се аутобус

Колумбија

аутобус

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