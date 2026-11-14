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Фицо: Сад ће бити јасно да ли Европа заиста жели мир у Украјини

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14.11.2026 22:24

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Словачки премијер Роберт Фицо присуствује састанку са руским предсједником Владимиром Путином у Великом Кремљовом дворцу у Москви, у суботу, 9. маја 2026. године, током прославе 81. годишњице побједе Совјетског Савеза над нацистичком Њемачком у Другом свјетском рату.
Фото: Tanjug/Ramil Sitdikov/Pool Photo via AP

Намјере Европе по питању украјинског сукоба постаће јасне послије самита ЕУ у Даблину гдје је донијета одлука о прикључивању преговорима, рекао је словачки премијер Роберт Фицо.

- Постаће јасно да ли органи ЕУ, као што су Европски савјет и Европска комисија, као и те државе које пружају значајну подршку Украјини, Велика Британија, Француска, Њемачка, Пољска и Италија, заиста желе мир, ради чега ће сви учесници преговора морати да направе огромне компромисе или ће се наставити са реализацијом стратегије подршке Украјини у рату до посљедњег Украјинца с циљем да се ослаби Русија - рекао је Фицо у обраћању грађанима преко друштвених мрежа.

Он је додао да је подржао учешће Европе у преговорима али под условом да циљ буде постизање мира, а не наставак рата.

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Тагови :

Роберт Фицо

Украјина

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