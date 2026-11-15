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Камион возача из БиХ букнуо на њемачком аутопуту, ватра прогутала шест аута

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АТВ редакција
15.11.2026 08:01

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Камион возача из БиХ букнуо на њемачком аутопуту, ватра прогутала шест аута
Фото: Facebook / Rosenheim24

Аутотранспортер којим је управљао 47-годишњи држављанин БиХ запалио се у петак ујутро на ауто-путу А8 код Розенхајма у Њемачкој. Возач је прошао без повреда, а у пожару су уништени приколица и аутомобили које је превозио.

Како пише локални портал „Розенхајм24“, камион из Словеније кретао се према Салцбургу када је возач око 5.40 часова из приколице зачуо „чудне звукове“. Зауставио се у зауставној траци и већ тада уочио прве пламенове. Покушао је да угаси ватру апаратом за гашење, али без успјеха.

Према подацима полиције које преноси њемачка агенција ДПА, камион је превозио шест аутомобила. Четири су потпуно изгорјела, а два су тешко оштећена. Штета се процјењује на око 100.000 евра, а полиција као вјероватан узрок наводи технички квар.

Ватрена кугла видјела се издалека

Пожар је избио на дионици између петље Инталдрајек и искључења за Розенхајм. Ватрогасци из Раублинга, Пфаундорфа и Никлхајма брзо су ставили ватру под контролу, а истрагу је преузела саобраћајна полиција из Розенхајма.

Новинар локалног листа „ОВБ“ Тим Нимајер, који је туда прошао прије доласка ватрогасаца, рекао је да се велика наранџаста ватрена кугла видјела са неколико стотина метара удаљености, те да је у његовом аутомобилу постало вруће док је пролазио. Возач је тада већ био изван камиона, а помагали су му други возачи.

Ауто-пут према Салцбургу био је потпуно затворен до 7.30 часова, док су десна и зауставна трака остале затворене још неколико часова због уклањања олупине, преноси Кликс.

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Тагови :

Запаљен аутомобил

Аутопут

Њемачка

Камионџија из БиХ

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