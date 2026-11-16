Мушкарци из Бангладеша ухапшени на граничном прелазу: Покушали да унесу 40.000 евра

Аутор:АТВ редакција
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Два држављанина Бангладеша ухапшена су на граничном прелазу Богојево, због покушаја да пренесу готово 41.000 евра у корист једног становника Нове Пазове.
Ухапшен је и мушкарац чији су иницијали Д.Ч. из Нове Пазове због подстрекавања на извршење овог кривичног дјела.
Бангладешани М.М.Р. и И.М.Т. су приликом уласка у Србију, избјегавајући мјере царинског надзора, покушали да за Д.Ч. пренесу 40.930 евра скривених у путничком возилу у којем су се налазили, саопштено је из МУП-а Србије.
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По налогу Посебног одјељења за сузбијање корупције Вишег јавног тужилаштва у Новом Саду, осумњиченима је одређено задржавање до 48 часова након чега ће, уз кривичну пријаву, бити приведени овом тужилаштву, преноси Срна.
Бангладешани су осумњичени за прање новца, а Д.Ч. да их је подстрекивао на извршење тог кривичног дјела.
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