Мучки тукао баку (71) по глави док није умрла

Аутор:АТВ редакција
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Жупанијско државно тужилаштво у Вуковару покренуло је истрагу против 73-годишњака којег сумњичи да је у Старим Микановцима убио 71-годишњу жену, коју је прије тога дуже вријеме психички злостављао.
Сумња се да је мушкарац 13. новембра у вечерњим часовима, са намјером да усмрти жену са којом је био близак, задао жртви више удараца у главу и тијело, од којих је преминула.
Након саслушања осумњиченог, тужилаштво је донијело рјешење о провођењу истраге због сумње на тешко убиство женске особе.
Судија истраге Жупанијског суда у Вуковару одредио је 73-годишњаку притвор због опасности од утицаја на свједоке, али и због посебно тешких околности кривичног дјела за које је прописана казна дуготрајног затвора, преноси Дневник.хр.
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