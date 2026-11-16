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Мучки тукао баку (71) по глави док није умрла

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АТВ редакција
16.11.2026 17:42

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Мучки тукао баку (71) по глави док није умрла
Фото: Pexels.com

Жупанијско државно тужилаштво у Вуковару покренуло је истрагу против 73-годишњака којег сумњичи да је у Старим Микановцима убио 71-годишњу жену, коју је прије тога дуже вријеме психички злостављао.

Сумња се да је мушкарац 13. новембра у вечерњим часовима, са намјером да усмрти жену са којом је био близак, задао жртви више удараца у главу и тијело, од којих је преминула.

Након саслушања осумњиченог, тужилаштво је донијело рјешење о провођењу истраге због сумње на тешко убиство женске особе.

Судија истраге Жупанијског суда у Вуковару одредио је 73-годишњаку притвор због опасности од утицаја на свједоке, али и због посебно тешких околности кривичног дјела за које је прописана казна дуготрајног затвора, преноси Дневник.хр.

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Тагови :

Убиство

Насиље

Црна хроника

Вуковар

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