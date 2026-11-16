Возаче чека ''лизалица'': Хрватска појачала контроле на границама

Аутор:АТВ редакција
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Хрватска полиција појачала је контроле возача на граничним прелазима код Вргорца, с посебним нагласком на викенде, при чему се сумњиви подвргавају тестирању.
Полицијски службеници Станице граничне полиције Вргорац спроводе појачане контроле на граничним прелазима и привременим контролним тачкама, а посебна пажња посвећује се возачима који се викендом враћају из сусједне Херцеговине.
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Како пише "Слободна Далмација", полиција спроводи алкотестирања и тестирања на дроге, а с праксом појачане контроле наставио је нови начелник Станице граничне полиције Вргорац Жељко Јовић.
Прва већа акција такве врсте спроведена је у јуну током манифестације "Дани далматинског пршута и вина", када су сплитски полицајци преузели контролу саобраћаја у Вргорцу и на граници те санкционисали 63 возача.
Појачане контроле повезане су с викенд-изласцима и свадбеним прославама које становници Вргорца често организују или посјећују у Херцеговини.
Због недостатка ноћног живота у Вргорцу, млади се током године забављају у Љубушком, Чапљини, Читлуку, Мостару и Посушју, али и у Макарској.
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Слична је ситуација и са свадбеним прославама. Због недостатка одговарајућих простора и повољнијих цијена, бројни Вргорчани вјенчања организују у Љубушком, Међугорју, Посушју и Чапљини.
Проблем настаје када поједини возачи након излазака и прослава сједају за управљач под утицајем алкохола или дрога те крећу према Хрватској.
Дио таквих возача зауставља полиција у Грудама и Љубушком, али контрола се наставља и на хрватској страни границе.
Према писању "Слободне Далмације", начелник Жељко Јовић одлучио је додатно пооштрити контроле како би се спријечило да возачи под утицајем алкохола или дрога наставе вожњу хрватским саобраћајницама.
Возачи код којих полицијски службеници посумњају на конзумацију алкохола или дрога издвајају се из саобраћаја и подвргавају алкотестирању или тестирању на дроге, познатом и као тест "лизалицом".
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Контроле се не спроводе само викендом или након свадбених прослава. Полиција тестирања спроводи и радним данима када постоји сумња да је возач под утицајем алкохола или недозвољених супстанци.
Осим на граничним прелазима, полиција појачава контролу и на градским саобраћајницама Вргорца, посебно када је ријеч о опасној вожњи аутомобилима и мотоциклима.
Посебна пажња посвећује се и возачима који своје саобраћајне прекршаје снимају те објављују на друштвеним мрежама.
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Како наводи "Слободна Далмација", такви прекршаји могу резултирати строгим санкцијама, укључујући и задржавање у затвору у Дубровнику.
Разлог појачане контроле су и тешке саобраћајне несреће које су претходних година забиљежене на подручју Вргорца.
У периоду од 2016. до 2022. године на дионици дугој око 400 метара, од аутобуске станице до приградског насеља Шкуља, због неприлагођене брзине смртно су страдале четири особе, међу којима троје младих.
Након вишегодишњих упозорења на проблем пребрзе вожње постављена је и камера за контролу брзине на Шеталишту Мате Раоса.
Појачаним контролама на граници и градским саобраћајницама настоји се повећати безбједност саобраћаја на подручју Вргорца и Забиоковља.
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