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Метеоролози открили када стиже снијег у ниже предјеле

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АТВ редакција
16.11.2026 18:34

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снијег мраз зима падавине сусњежица
Фото: Pexels/ Eva Bronzini

Федерални хидрометеоролошки завод објавио је средњорочну прогнозу за идуће 2 седмице и најавио снијег у нижим крајевима. Односи се на период до краја мјесеца.

У Босни и Херцеговини идућих дана ће бити претежно облачно вријеме с кишом и пљусковима. Обилније падавине могуће су на југу и југозападу земље. Уз падавине, очекује се умјерен вјетар, који ће дувати углавном из смјера југа и југозапада.

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Јужни вјетар донијеће и температуре више од просјека за ово доба године. У јутарњим сатима могућа је магла у долинама и уз ријечне токове, при чему је вјероватноћа појаве магле већа у уторак и петак.

Посљедњег радног дана у седмици, те током викенда, у централним и сјеверним крајевима предвиђа се постепено разведравање, уз краће сунчане периоде.

Најниже температуре кретаће се између 7 и 13 у Босни, а у јужној Херцеговини између 11 и 16 степени. Дневне максималне температуре достизаће вриједности између 12 и 17, док ће на југу бити и до 20 степени.

Стиже снијег у ниже предјеле

Нестабилно вријеме, праћено кишом и благим падом температуре, прогнозира се и за почетак идуће седмице.

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Према доступним прогностичким моделима, крајем мјесеца у Босни је могућ снијег, како у вишим, тако и у нижим предјелима. Јутарње температуре у Босни углавном ће се кретати између 3 и 8, док у Херцеговини могу достићи до 11 степени. Дневне максималне температуре кретаће се од 8 до 12, а на југу земље до 15 степени.

Крајем мјесеца најниже температуре кретаће се у распону од -2 до 3 степена, саопштио је Федерални хидрометеоролошки завод.

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