Цијена од које боли глава: Килограм овог домаћег пршута продају и за 600 КМ

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Пршут је један од најскупљих сухомеснатих производа и намирница, генерално.
Тако, килограм пршута у маркетима кошта од око 30 до око 60 КМ.
Међутим, преко огласа се нуди пршут од свиње моравке, који кошта невјероватних 9 КМ за 100 грама резаног пршута.
„Димљени пршут од моравке, дозријевао 2 године. Цијена 9 КМ/100 гр нарезаног пршута“, наводи се у огласу.
Пршут од моравке је скуп због спорог раста ове аутохтоне расе свиња, искључиво природног узгоја, веома мале понуде и дуготрајног процеса зрења меса. Док стандардни пршут настаје за неколико мјесеци, производња правог пршута од моравке захтијева године улагања и стрпљења.
Моравка је настала укрштањем домаће шумадинке са беркширком и мангулицом, са циљем да се добије свиња прилагођена локалним условима узгоја и исхране.
Узгаја се на отвореним просторима и пашњацима, уз исхрану засновану на природним намирницама – жиру, кукурузу, корјењу и зеленој маси.
Спорији раст и дужи период сазријевања доприносе развоју меса изузетних својстава, са уравнотеженим односом мишићног и масног ткива.
Пршут моравке најчешће је стар скоро 2 године, а произвођачи га често пореде са пршутом иберијских свиња, најпознатијих по њиховој јединственој генетици која омогућава инфилтрацију масти директно у мишићно ткиво. Управо ова особина чини њихово месо и пршут изузетно сочним и ароматичним.
Узгајивачи из окружења, такође, папрено наплаћују суво месо од моравке.
Тако, један узгајивач из Србије килограм пршута продавао је по невјероватних 300 евра, односно 600 КМ. Он је, наиме, своје свиње товио посебном храном, потпуно здраво, воћем и поврћем, преноси Српскаинфо.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Друштво
5 ч0
Друштво
6 ч0
Друштво
7 ч0
Друштво
10 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму