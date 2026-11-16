Главни уредник РТС-а добио позив да се јави у полицију

Аутор:АТВ редакција
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Вршилац дужности главног уредника Информативног програма РТС-а Боривоје Ускоковић позван је да сутра у 7.30 дође у својству грађанина на информативни разговор у полицију.
Ускоковић је позван у просторије МУП-а Србије у Улици Деспота Стефана 107. а по захтјеву Вишег јавног тужилаштва у Београду, преноси "Блиц".
Позив су му уручили припадници Управе криминалистичке полиције на радном мјесту.
Република Српска
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Он се односи на предистражни поступак у вези са емитовањем интервјуа у Другом дневнику РТС-а 30. октобра са војним аналитичарем и новинаром Александром Радићем који је напустио земљу и за којим је расписана потјерница.
Радић је, због оптужнице за рушење уставног поретка у изјавама о употреби звучног топа и страха за своју безбједност, прије четири мјесеца напустио Србију.
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