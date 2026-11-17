Аутор:АТВ редакција
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Скупштина Србије добија нови сазив, у којем ће први пут послије 14 година Српска напредна странка бити у опозицији. Студентска листа освојила је 140 а Уједињена Србија 103 мандата.
На дневном реду сједнице, која почиње у 10 часова је шест тачака - потврђивање мандата народних посланика, избор предсједника и потпредсједника Народне скупштине, именовање генералног секретара, избор чланова скупштинских радних тијела и сталних парламентарних делегација у међународним институцијама.
У складу са Пословником, сједницу је сазвала предсједница досадашњег сазива Скупштине Ана Брнабић, а до избора новог предсједника Народне скупштине седницом ће предсједавати најстарији посланик, професор Стојан Раденовић.
Студенти у блокади позвали су грађане да из Пионирског парка заједно испрате кандидате Студентске листе на сједницу. Одлуком генералног секретара Народне скупштине студентима је одбијено присуство на конститутивној сједници на галерији Велике сале, саопштили су студенти, наводећи да ће упркос одлуци бити испред парламента.
Сједница ће почети потврђивањем мандата народних посланика, а конституисањем Народне скупштине Републике Србије почеће рад новог парламентарног сазива, 15. по реду.
У петак су у Дому Народне скупштине одржане консултације уочи конститутивне сједнице, којима су присуствовали представници Студентске листе, затим листе "Александар Вучић-Уједињена Србија", као и представници мањинских листа.
На консултацијама није постигнут договор о броју потпредседничких мјеста и предсједницима радних тијела, а Студентска листа је послије консултација објавила саопштење у којем је навела да ће предсједник Народне скупштине, број потпредсједника као и њихова имена, бити изгласани већином на сједници.
Носилац листе "Уједињена Србија" Александар Вучић изјавио је да је изабран за шефа те посланичке групе, наводећи да ће та посланичка група предложити Стојана Раденовића за предсједника парламента.
Конституисањем Скупштине Србије почиње да тече рок од 90 дана за формирање нове Владе.
Ванредни парламентарни избори одржани су 25. октобра.
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