Аутор:АТВ редакција
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Са тугом сам примила вијест о паду авиона „Миг-29“ Војске Србије код Старе Пазове, у којем је живот изгубио пилот Горан Булајић, навела је српски члан Предсједништва БиХ, Жељка Цвијановић.
"Губитак искусног пилота и професионалца, који је живот посветио служењу својој земљи, ненадокнадив је не само за његову породицу и колеге, већ и за цијелу Србију", навела је Цвијановићева на Иксу.
Са тугом сам примила вијест о паду авиона „Миг-29“ Војске Србије код Старе Пазове, у којем је живот изгубио пилот Горан Булајић.
Губитак искусног пилота и професионалца, који је живот посветио служењу својој земљи, ненадокнадив је не само за његову породицу и колеге, већ и за цијелу Србију.
Породици страдалог пилота, Војсци Србије и њеним грађанима упућујем изразе искреног саучешћа.— Жељка Цвијановић (@Cvijanovic_Z) November 17, 2026
Породици страдалог пилота, Војсци Србије и њеним грађанима, Цвијановићева је упутила изразе искреног саучешћа.
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