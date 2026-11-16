Комшић испразнио касу: Филиповићева преузела дужност, а неће имати новац из текуће резерве

Аутор:АТВ редакција
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Члан Предсједништва БиХ Жељко Комшић прије одласка са дужности подијелио је цијели износ овогодишње текуће резерве буџета институција БиХ, па његова насљедница Даријана Филиповић до краја године неће имати та средства на располагању.
Ријеч је о 360.000 КМ, колико сваки члан Предсједништва БиХ има на располагању за те намјене.
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Комшић је новац подијелио властитим одлукама, према властитим критеријумима и без јавног позива.
Само у новембру највише новца, 18.000 КМ, дао је Удружењу “Форум” из Сарајева за извођење мјузикла за ученике средњих школа, преноси "Срна".
Општини Бужим одобрио је 15.000 КМ за манифестацију “Слободарски дани витешког града Бужима 2026”, а Савезу сједеће одбојке БиХ 12.000 КМ за одлазак на такмичења.
По 10.000 КМ добили су Удружење “Алумни Треће гимназије Сарајево” за пројекат, те Алмин Зрно из Сарајева за изложбу у Националном музеју модерне умјетности у Загребу.
Националној и универзитетској библиотеци БиХ додијелио је 10.665 КМ за поправак лифта за особе с инвалидитетом, а Музеју Сарајево 9.700 КМ за пројект.
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Износе од 2.000 до 7.000 КМ подијелио је удружењима, а све одлуке објављене су у Службеном гласнику БиХ.
Комшић је раније донио и одлуку о додјели 12.636 КМ из интервентне текуће резерве за поправку лифта у стамбеној згради у Сарајеву у којој и сам живи.
Из његовог кабинета тада је саопштено да је новац одобрен на темељу службене молбе станарке чији је супруг особа с инвалидитетом.
Према њихову појашњењу, у згради живе још двоје станара с отежаном покретљивошћу.
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