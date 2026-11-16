Опозиција се бави Ненадом Стевандићем и посланицима који су промијенили страначки дрес

Аутор:Милица Марјановић
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Стари предсједник, нови мандат и већ на почетку новог скупштинског сазива – старе политичке подјеле. Подршка Ненаду Стевандићу није била једногласна. Против његовог избора биле су опозиционе странке.
"Ми сматрамо да он прво нема легитимитет да буде предсједник НСРС а друго ми сматрамо да је својим четверогодишњим дјеловањем овдје као предсједник НСРС доказао да он једноставно није тај човјек који може поред предсједника Републике Српске буде истински представник српског народа у Републици Српској", рекао је шеф клуба посланика СДС-а у Народној скупштини Републике Српске шеф клуба посланика СДС-а у Народној скупштини Републике Српске Огњен Бодирога.
Бодирога је став СДС-а о политичким и људским квалификацијама Стевандића објаснио у детаље. Оспоравање легитимитета није објаснио. Сличним тоном и садржајем наставили су и ПСС и Листа за правду и ред.
"Надала сам се и очекивала да ћете овај пут изабрати особу која ће допринијети релаксацију односа између опозиције и позиције, да ћете изабрати некога ко ће бити способан да разговара са политичким неисотмишљеницима а господин Стевандић у претходном мандату није показао ни једну од ових особина", истакао је шеф клуба Листе за правду и ред у Народној скупштини Републике Српске Загорка Граховац.
Противљење опозиције није промијенило исход гласања. За Ненада Стевандића су гласала 52 посланика, 19 је било против, а пет уздржано. Већина је остала при свом приједлогу, а Стевандић при својој поруци да ће Скупштина наставити да ради у складу са вољом већине.
"Моја обавеза је била и остала да НСРС заврши сваки започети посао и да се чује друго мишљење али одлучује гласовима већине јер је то цивилзацијски и демократски, не желим да се обазирем на бројне увреде и неистине које сам претрпио не прљајући данашњи дан биће прилика да свима све кажем у очи за оно што је нетачно, лаж и клевета", изјавио је предсједник Народне Скупштине Републике Српске Ненад Стевандић.
Из СНСД-а истичу да је избор предсједника ствар скупштинске већине, а не опозиције. Срђан Мазалица поручује да коалиција има довољно руку да сама одлучује о кадровским рјешењима.
"Ви немате право да одређујете СНСДу за кога ће гласати и кога ће предложити за предсједника НСРС управо је снага ове коалиције која је данас манифестована са 56 посланика да се заједно договарамо и предлажемо људе који ће тежити једном циљу одбрани Републике Српске", рекао је посланика СНСД-а у Народној скупштини Републике Српске Срђан Мазалица.
Однос снага у новом скупштинском сазиву није се формирао без политичких прелазака. Владимир Ћопић напустио је СДС и прешао у Уједињену Српску, док је Сњежана Гвозден из ПСС-а прешла у СНСД. Опозиција је то окарактерисала као политичку трговину.
"Јесам за то али да то урадимо као једну акцију и да не стане на само једној или двије особе нису само они који су буквално отишли промијенили странку потписали другу приступницу издали, има и спавача који ускоче кад затреба волио би да гријешим али по мојим информацијама имаћемо и нове људе за ту групу", истакао је посланик ПДП-а у Народној скупштини Републике Српске Игор Црнадак.
"Колико вриједи тај мандат колико вриједи тај прелазак, и колико вриједи повјерење које на компензационој листи странка којој припадате поклони, да ли је вриједно плате и позиције да ли се може ходати градом слободно кад људима данима причате једно а након само неколико дана видјећемо како ћете причати друго и с којим увјерењем ", изјавила је шеф клуба посланика ПСС-а у Народној скупштини Републике Српске
Тања Вукомановић.
Предсједник ПСС-а Драшко Станивуковић отишао је неколико стотина корака даље - до Окружног јавног тужилаштва. Предао је кривичне пријаве тврдећи да иза прелазака посланика стоји политичка корупција и трговина утицајем. Посебно је прозвао Сњежану Гвозден, која је након преласка у СНСД изабрана за потпредсједницу Народне скупштине.
"Нема мали и велики лопов, нема мали и велики папак, папци и прелетачи су то ми разумијемо да неко буде незадовољан па остави свој мандат или ако је незадовољан да је прешла у СДС или чак да је остала независан али да сједи на страни гдје ми сједимо и гласа онако како се гласа као неко ко је добио подршку опозиционог бирачког тијела ја данас не би предавао кривичну пријаву овог типа, да ли је прелетјела, она је узлетјела", истакао је предсједник ПСС-а Драшко Станивуковић.
Убрзо је стигао одговор Сњежане Гвозден. Радила сам за Милорада Додика и Жељку Цвијановић и 2022. године, баш као што је Драшко Станивуковић тад радио све да Јелена Тривић изгуби, написала је на друштвеним мрежама.
"Године 2026. добили смо инструкцију у ПСС-у да не радимо за Бранка Бланушу, што су резултати избора и показали. На моје питање зашто се то ради, одговор је био да је то висока политика и да се послије избора иде у коалицију са СНСД-ом ако владајући допусте да Драшко буде премијер", казала је посланик СНСД-а у Народној скупштини Републике Српске Сњежана Гвозден.
Нови скупштински сазив тек је почео, а политичке тензије већ су обиљежиле његово конституисање. Од избора руководства, преко прекомпоновања скупштинске већине, до међусобних оптужби власт и опозиције – јасно је да договор око вођења Народне скупштине није једини проблем који ће пратити њен рад.
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