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Додик: Нема притисака због којих бисмо пристали на рјешења која су на штету Српске

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АТВ редакција
16.11.2026 18:57

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предсједник СНСД-а
Фото: ATV

Предсједник СНСД-а Милорад Додик поручио је да ће Република Српска у свим будућим политичким процесима апсолутно штитити своје интересе.

"Нема журбе, нити било каквих притисака због којих бисмо пристали на рјешења која су на штету Српске и њених институција", написао је Додик на друштвеној мрежи "Икс".

Он је изнио јасан став да је неопходно преиспитати све досадашње одлуке високих представника, поништити акте које је наметнуо Кристијан Шмит, који није имао легитимитет, и успоставити нову платформу за будуће односе у БиХ.

"Наш политички капацитет на нивоу БиХ нећемо злоупотребљавати нити њиме било коме пријетити. Користићемо га искључиво за очување и јачање уставне позиције Републике Српске", нагласио је Додик.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Таг :

Милорад Додик

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