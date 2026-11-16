Додик: Нема притисака због којих бисмо пристали на рјешења која су на штету Српске

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник СНСД-а Милорад Додик поручио је да ће Република Српска у свим будућим политичким процесима апсолутно штитити своје интересе.
"Нема журбе, нити било каквих притисака због којих бисмо пристали на рјешења која су на штету Српске и њених институција", написао је Додик на друштвеној мрежи "Икс".
Он је изнио јасан став да је неопходно преиспитати све досадашње одлуке високих представника, поништити акте које је наметнуо Кристијан Шмит, који није имао легитимитет, и успоставити нову платформу за будуће односе у БиХ.
"Наш политички капацитет на нивоу БиХ нећемо злоупотребљавати нити њиме било коме пријетити. Користићемо га искључиво за очување и јачање уставне позиције Републике Српске", нагласио је Додик.
Република Српска ће у свим будућим политичким процесима апсолутно штитити своје интересе. Нема журбе, нити било каквих притисака због којих бисмо пристали на рјешења која су на штету Српске и њених институција.
Наш став је јасан – неопходно је преиспитати све досадашње одлуке високих представника, поништити акте које је наметнуо Кристијан Шмит, који није имао легитимитет, и успоставити нову платформу за будуће односе у БиХ.
Наш политички капацитет на нивоу БиХ нећемо злоупотребљавати нити њиме било коме пријетити. Користићемо га искључиво за очување и јачање уставне позиције Републике Српске.— Милорад Додик (@MiloradDodik) November 16, 2026
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