Аутор:АТВ редакција
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Поводом обиљежавања крсне славе Министарства унутрашњих послова Републике Српске, Светог архангела Михаила, ове седмице реализује се акција добровољног даривања крви, у оквиру које ће око 220 кадета Полицијске академије и ученика Средње школе унутрашњих послова даривати крв.
Кадети Полицијске академије и ученици Средње школе унутрашњих послова данас су у Заводу за трансфузијску медицину Републике Српске дали око 220 доза крви.
Акцији добровољног давања крви, поводом крсне славе Министарства унутрашњих послова Републике Српске – Аранђеловдана, присуствовао је и ресорни министар Жељко Будимир који је поручио да је ово њихов инклузивни приступ друштву.
"У току године имамо двије велике акције давања крви, поводом Дана Полиције и крсне славе МУП-а, али се укључујемо увијек када су Заводу потребне додатне дозе крви", рекао је Будимир Срни.
Он је навео да усљед саобраћајних незгода долази и до тешких повреда људи због којих је неопходно имати довољно залиха крви.
Вршилац дужности директора Завода за трансфузијску медицину Републике Српске Страхиња Јуришић рекао је да се у току године акцијама добровољног давања крви одзвало више од 1.200 припадника МУП-а којима је захвалио на овом хуманом чину.
"Залихе крви су задовољавајуће, али иде период празника када је већа потражња за крвљу, с обзиром да је мање давалаца, а већа је фреквенција саобраћаја", рекао је Јуришић.
Ученица четвртог разреда Средње школе унутрашњих послова Анђела Павловић каже да први пут даје крв, а да је жељу имала од дјетињства с обзиром да јој је отац активни давалац крви.
"За нас једна доза крви не значи ништа, а некоме може спасити живот", поручила је Павловићева.
Слично размишља и ученик исте школе Данијел Миљатовић који већ четврти пут даје крв, те је позвао све који су у могућности да посјете Завод и покажу хуманост, преноси Срна.
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