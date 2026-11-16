Аутор:АТВ редакција
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Шеф Клуба посланика СНСД-а у Народној скупштини Републике Српске Игор Додик поздравио је програм Студентске листе у Србији.
Он је истакао да му је драго да разумију колико је важно чувати Републику Српску, њен уставни положај и Дејтон.
"Јачање привредних веза Србије и Српске значи више посла, више инвестиција и више прилика за младе. Српска и Србија су једно. Заједно смо јачи", навео је Додик у објави на друштвеној мрежи "Икс".
Pozdravljam program Studentske liste u Srbiji.Drago mi je da razumiju koliko je važno čuvati Republiku Srpsku,njen ustavni položaj i Dejton.Jačanje privrednih veza Srbije i Srpske znači više posla,više investicija i više prilika za mlade.Srpska i Srbija su jedno.
Zajedno smo jači— Igor Dodik (@dodik_igor) November 16, 2026
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