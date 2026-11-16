Први пут заузели посланичка мјеста, ево шта су поставили као приоритете

Аутор:Теодора Беговић
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Први пут су заузели посланичка мјеста. Већ од првог дана показали су и исказали спремност да одмах крену да раде у интересу грађана.
"Оно што очекујем је да сви заједно, сви посланици који су данас положили заклетву, да слушају људе на терену, да проблеме које виде на терену донесу у Народну скупштину и да сви заједно покушамо да све те ствари ријешимо у најкраћем могућем року за добробит свих грађана Српске", рекао је шеф Клуба посланика СНСД-а у Народној скупштини Републике Српске Игор Додик.
Највише нових посланика je из СНСД-а. Циљ им је, кажу, оснажити институције Републике Српске. Међу њима се нашла и Јована Дрљача, најмлађи посланик Народне скупштине.
"Ја сам најмлађи посланик у Народној скупштини Републике Српске. За мене је то велика част и одговорност. Мислим да млади могу донијети неке нове идеје и нове перспективе, али свакако поштујући оно што су претходне генерације стварале за нас. Оно што ће бити приоритет у мом дјеловању јесте свакако повратак мојој бази, ја сам посланик из Новог Града и увијек ћу гледати да се нађем на услузи својим грађанима", истакао је посланик СНСД-а у Народној скупштини Републике Српске Јована Дрљача.
"Сматрам да грађани од нас не очекују ни политичке представе нити надмудривање. Народна скупштина треба да буде мјесто гдје ћемо доносити конкретне одлуке, законске и подзаконске акте који ће служити на добробит и корист свих грађана наше Републике Српске", истакао је посланик СНСД-а у Народној скупштини Републике Српске Милош Гверо.
Коалиционе странке очекују наставак добре сарадње са партнерима. Из Социјалистичке партије истичу да су веће плате и пензије један од главних циљева у овом мандату.
"Ми имамо за циљ даље економско и привредно јачање Републике Српске, политике које ће омогућити привлачење страних инвестиција, политике које ће омогућити јачање малих, средњих и великих предузећа, политике које ће имати за циљ даљу демографску обнову и јачање Српске, као и све оне друге политике које имају за циљ унапређење положаја и животног стандарда грађана", рекао је шеф Клуба посланика СП-а у Народној скупштини Републике Српске Давор Стрика.
Познатим, али у Парламенту новим снагама опозиције у фокусу ће бити доношење нових законских рјешења. Примарно треба да се уреди и донесе Закон о предсједнику Републике Српске како се више никад не би поновио вакум настао због измјене закона БиХ на основу којег је Суд БиХ осудио предсједника Републике.
"Моја идеја није да се буде деструктивна, него управу супротно, конструктивна опозиција. Наравно, треба критиковати оно што не ваља, покушати промијенити и поправити, али и подржати све добре ствари јер је и циљ Народне скупштине да буде један правац и да диктира правац како ће радити Влада. Она треба да буде надређена Влади, а не Влада Народној скупштини", казао је посланик ПСС-а у Народној скупштини Републике Српске Драган Милановић.
Очување интереса Републике Српске, социјална правда и бољи животни стандард биће приоритет i посланика Листе за правду и ред.
"Надам се да ће се Народном скупштином предсједавати онако како треба да се предсједава, да ће се народни посланици уважавати, да ће се према њима односити са уважавањем, да ће све дискусије које буду у Народној скупштини бити конструктивне и на добробит свих грађана Републике Српске", изјавио је посланик Листе за правду и ред у Народној скупштини Републике Српске Лазар Радан.
Данас су званично почели са радом. Наредне четири године показаће у којој мјери ће реализовати дата обећања и с којих позиција, односно колико ће се који од нових посланика задржати у скупштинским клупама.
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