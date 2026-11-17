Вршилац дужности ректора Универзитета у Бањалуци Ранко Шкрбић потврдио је Срни да је он једини кандидат пријављен на конкурс за избор ректора ове високошколске установе.

"Ја сам једини који се пријавио", рекао је Срни Шкрбић и додао да ће у четвртак, 26. новембра, бити одржана сједница Сената Универзитета.

Јавни конкурс за избор ректора објављен је 3. новембра, након одлуке Сената Универзитета од 29. октобра, а био је отворен осам дана.

Шкрбић обавља функцију вршиоца дужности ректора од 18. августа, када је на ту позицију изабран на ванредној сједници Сената Универзитета у Бањалуци.