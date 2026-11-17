Аутор:АТВ редакција
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Припадници Управе за ваздухопловство Министарства унутрашњих послова /МУП/ транспортовали су данас 24-годишњег пацијента из Сарајева у Бањалуку.
Ријеч је о ванредном медицинском транспорту којим је пацијент превезен у Универзитетски клинички центар Републике Српске на даље лијечење, саопштено је из МУП-а.
Ово је 102 ваздушни медицински транспорт који су пилоти Управе са својим тимовима реализовали током ове године, преноси Срна.
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