Аутор:АТВ редакција
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Крсна слава Министарства унутрашњих послова Републике Српске - Аранђеловдан обиљежена је данас у Полицијској станици Крупа на Уни, гдје је код спомен-плоче положено цвијеће и прислужене свијеће за пет погинулих припадника МУП-а.
Потом је уприличен пријем за сараднике из ове локалне заједнице.
Командир Полицијске станице Драгомир Дајић изјавио је Срни да су на подручју ове локалне заједнице за девет мјесеци евидентирана четири кривична дјела.
Дајић је навео да је забиљежено пет случајева нарушавања јавног реда и мира.
"Евидентиране су четири саобраћајне незгоде са материјалном штетом. Из саобраћаја је искључен 21 возач, од којих 17 због управљања возилом под дејством алкохола", рекао је Дајић.
Он је навео да су од вишеструких починилаца тешких прекршаја из области безбједности саобраћаја привремено одузета три возила.
Дајић је истакао да је стање безбједности на подручју у надлежности Полицијске станице Крупа на Уни задовољавајуће, преноси Срна.
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