Аутор:АТВ редакција
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У наредним данима очекује се учестала појава кише, локално и врло обилне, уз услове за грмљавинске пљускове и олујне ударе вјетра, док стиже и сјеверно захлађење које од петка доноси снијег на планинама.
Према најави метеоролога аматера Марка Чубрила, ка нашем региону се са Атлантика приближава нова количина влажног и релативно топлог ваздуха. Од средине дана јаче наоблачење са кишом захватиће западне и југозападне предјеле, а током ноћи ће се проширити и на остатак региона.
Јужни вјетар биће у осјетном појачању од средине дана, па се увече на планинама и дуж Јадрана очекују олујни удари.
Током сутрашњег дана задржаће се промјењиво облачно и нестабилно вријеме са кишом и локалним грмљавинским пљусковима, уз јак југозападни вјетар. Упркос падавинама, биће релативно топло уз максималне дневне температуре од 16 до 23 степена Целзијуса.
У четвртак слиједи ново погоршање са кишом и пљусковима. Средином дана и послије подне, уз премјештање хладног фронта са сјевера, вјетар ће накратко окренути на јак и олујни сјеверозападни, што ће донијети прво захлађење.
„Од петка се очекује промјена синоптичког тренда. Температура ће бити у паду, киша ће се прориједити, али ће је и даље бити повремено, док би на планинама преко 800 метара надморске висине за викенд кишу смијенио повремен снијег”, наводи Чубрило.
У петак ће се максимуми кретати од 6 до 13 степени, а у недјељу од 4 до 10 степени Целзијуса, што и даље није довољно хладно за појаву снијега у нижим предјелима.
Јаче захлађење и евентуални снијег у низијама стоје као могућност послије 26. новембра, али је тај тренд и даље неизвјестан јер га дугорочне прогнозе тренутно не подржавају у потпуности.
За неколико дана биће познато да ли послије 27. новембра слиједи прво озбиљније зимско захлађење или ће се задржати типичан јесењи тренд.
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