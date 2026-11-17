Аутор:АТВ редакција
Коментари:1
Републике Српске Саво Минић поручио је да му је велика част бити у служби народа Републике Српске и да пред њим и осталим функционерима стоји обавеза да сачувају Републику Српску.
Минић је нагласио да је и до сада обављао одређене функције и да вјерује да их је радио најбоље могуће.
"Предсједник Милорад Додик је неко ко је сигурно претрпио велику жртву и неправду на мјесту предсједника Републике. Можда сам сада од вас најсвјеснији шта значи побиједити, добити гласове народа, и дође неко неименован, незван, веома лош и посредством неких институција вам то одузме", рекао је Минић у обраћању присутнима на пријему поводом инаугурације.
Он је нагласио да су управо то ствари против којих се морају борити сада када имају политички капацитет и политичку моћ.
"Политика је саткана од тога колико вам народ да повјерења и колико имате снаге, а ми имамо ту снагу", нагласио је Минић.
Он је истакао да имовина важно питање Републике Српске за коју ће се борити.
Минић је додао да је Република Српска имала снагу да спроведе изборе у миру, да покаже снагу на којој би јој позавидјели, али и резултат.
"Сада је ред да нас уваже", поручио је Минић.
Он је нагласио да су пред Републиком Српском бољи дани, а да је гарант тога постојање институција.
"Морамо се вратити и враћамо се истинској вјери. Захваљујем и нашим гостима који представљају Српску православну цркву која пропагира опрост, која каже да васкрсење постоји, јер се Република Српска управо као феникс диже из пепела. Захваљујем и припадницима других вјерских заједница што су овдје и показују да смо отворени, да смо за дијалог", рекао је Минић.
Он је захвалио гостима који су дошли на пријем, а посебну захвалност упутио је припадницима Министарства унутрашњих послова који су непрестано у служби очувања мира и реда, имовине и живота у Српској.
"Република Српска је тренутно једно од најљепших и најмирнијих мјеста за живот. Направили смо све оно што подразумијева мир и стабилност на овим просторима", закључио је Минић, преноси Срна.
Минић је изјавио да се у Српској ствара амбијент у којем су сви добродошли, у којем млади остају, пензионери живе од пензија, радници од плата и да се на овим просторима остаје, опстаје и живи срећно.
Минић је на пријему поводом предсједничке инаугурације рекао да Српска не смије никада да заборави оне који су највише дали за њу, поручивши да ће им се одужити управо тако што ће бити добра за све оне који у њој живе.
Не желећи да набраја учињено у премијерском мандату, Минић је истакао да то није учинио сам, већ комплетна Влада Српске и њене институције које су обезбиједиле сигурност.
"Наставићемо да испоручујемо сигурност. Она није само безбједносна, она је политичка и финасијска. Република Српска у овом капацитету то може и зна, јер имамо озбиљан план који смо презентовали током ове године, а зове се `Република Српска 2030. године`", подсјетио је Минић.
Он је захвалио коалиционим партнерима који су све вријеме били ту и заједно показали политичку зрелост.
"Имамо вођу и онда увијек можемо да слиједимо одређене политике које морају бити дугорочне", поручио је Минић.
Он је рекао да прво слиједи краткорочни циљ, а то је формирање Владе Републике Српске, која ће наставити да ради још јачим темпом, да буде још модернија, бржа и отворенија.
"Циљ је да убрзамо све могуће процесе. Видјећемо како ћемо Владу структурално организовати и које ће то измјене бити у вези са фондовима, грантовима. Све ћу то тражити од новог премијера. Вјерујем да ћемо у овом замаху то успјети остварити", поручио је Минић.
Минић је оцијенио да је крајње вријеме да се онима који су жељели да се мијешају у унитрашње ствари, не Републике Српске јер то нису могли, већ БиХ, треба дати шансу да виде да је договор могућ.
Он је истакао да су сва наметања завршила лоше и да су све посљедице наметнутих одлука дугорочно лоше.
"Ми правници кажемо `што се грбаво роди, вријеме не исправи`. Тако да једино што можемо очекивати јесте дерогација тих одлука. Домаћи капацитет који имамо довољан је да уредимо, не Српску коју већ јесмо, већ заједницу БиХ. Искрено се томе надам", нагласио је Минић.
Он је поздравио представнике међународне заједнице присутне на пријему, изражавајући увјерење да је то и њихов циљ.
Минић је на крају обраћања посебно захвалио својој породици.
"Ту ми је супруга, ту су ми дјеца, сестра. Они су наша несебична подршка, као што је то некад рекао предсједнк Милорад Додик. Они нас највише трпе, али и разумију. Желим за томе да им захвалим", закључио је Минић.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Здравље
1 ч0
Емисије
1 ч0
Наука и технологија
1 ч0
Свијет
1 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму