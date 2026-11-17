Аутор:АТВ редакција
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Злонамјерни код откривен је на интернет страницама 178 организација широм свијета, међу којима су познате медијске куће и велике компаније попут Би-би-си, Си-ен-ен, Зума и ХСБЦ.
Напад је био усмјерен на крађу података с платних картица и новца из криптовалутних трансакција, а корисници су могли бити изложени ризику већ самим отварањем заражених интернет страница.
Према налазима компаније за сајбер безбједност Репорт УРИ, нападачи су искористили пропуст у платформи Оптимизелy, коју компаније користе за тестирање изгледа и функција својих интернет страница. У код који се учитава на тим страницама убачена су злонамјерна упутства.
Један дио злонамјерног програма могао је да замијени копирану адресу крипто-новчаника адресом која припада нападачима. Корисник који би такву адресу залијепио и потврдио трансакцију могао је новац послати погрешном примаоцу.
Други дио програма био је намијењен крађи бројева платних картица, датума важења и сигурносних кодова који се уносе у одређене обрасце за плаћање.
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Истраживачи наводе да одвојени обрасци сервиса Стрипе и Адyен нису били обухваћени овом функцијом злонамјерног програма.
Програм је покушавао да искористи и рањивости старијих верзија софтвера на уређајима иПхоне и иПад.
Ипак, сама посјета погођеној интернет страници не значи да је уређај успјешно компромитован. Укупан број корисника који су претрпјели штету још није познат.
Компанија Оптимизелy саопштила је да је отклонила рањивост и уклонила убачени злонамјерни код из погођених пројеката, уз увођење додатних мјера заштите корисничких налога.
Корисницима који су уносили податке с платних картица на погођеним страницама савјетује се да провјере изводе и обрате пажњу на непознате трансакције.
Они који су плаћали криптовалутама требало би да провјере адресе прималаца, док се власницима иПхоне и иПад уређаја препоручује ажурирање софтвера.
Уклањање злонамјерног кода зауставља даљу изложеност овој пријетњи, али не открива колико је података претходно украдено, преноси Блиц.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
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