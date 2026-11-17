Аутор:АТВ редакција
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Робот је први пут самостално изградио конструкцију у свемиру, без икакве помоћи астронаута, што представља историјски корак у развоју свемирске индустрије.
Ово достигнуће наговештава почетак нове ере изградње објеката изван Земље, у којој ће могућности бити мање ограничене димензијама терета који може да стане у ракету.
Ријеч је о роботу под називом Autonomous In-Space Tensioned Reflector Assembly (ASTRA), који су развили истраживачи са Калифорнијског института за технологију (Caltech).
ASTRA је корак по корак спојио низ композитних цијеви од влакана и алуминијумских спојева, проширујући један сегмент планиране рефлекторске антене, величине око 1,4 метра.
Иако је за сада завршен само први дио антене, њени творци истичу да је ријеч о важном доказу да је ова технологија изводљива.
Основни материјали и елементи конструкције пакују се за транспорт, а затим робот преузима задатак њиховог склапања. Када заврши један дио, повезује га са постојећом конструкцијом и започиње израду сљедећег.
A robot just built something in space with no astronauts helping, and it could change how we build beyond Earth.
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Ове технике могу да се примјене и на знатно веће пројекте, према ријечима истраживача.
"Развој овако сложеног терета у тако кратком року био је огроман подухват за наш мали тим. Док приводимо мисију крају, коначно можемо да почнемо да размишљамо о новим правцима истраживања које је ова демонстрација отворила", рекао је ваздухопловни инжењер који руководи тимом задуженим за ASTRA робота.
До сада су постојала два начина за изградњу конструкција у свемиру: слање дијелова у орбиту и њихово постепено склапање или паковање читаве конструкције у ракету, након чега би се она на одредишту расклопила и проширила.
Сада се отвара могућност и за трећи приступ, који би могао да омогући постављање све већих конструкција у Земљину орбиту.
Крајњи циљ је изградња објеката дугачких стотине метара, па чак и неколико километара.
"Када достигнете границу величине преко које конструкције више не могу да се унапред изграде на Земљи и потом расклопе, морате да размишљате о томе како да их направите у свемиру", објаснио је.
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Овај рад могао би да буде користан не само за астрономију и астрофизику већ и за телекомуникације и друге области, попут изградње огромних соларних панела за производњу електричне енергије у свемиру, преноси РТ Балкан.
Још један пројекат у оквиру овог програма требало би да буде покренут прије краја године. Тим са Универзитета Илиноис послаће машину на Међународну свемирску станицу, где ће испитати могућности производње материјала у орбити. Конкретно, астронаути на Међународној свемирској станици тестираће поступак претварања течних материјала у чврсте. Циљ је да се смањи величина терета који се ракетама шаље у свемир, а да се већи део производње обавља у орбити.
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