"Војаџер један" на прагу једног свјетлосног дана: Да ли знате колика је то удаљеност?

Аутор:АТВ редакција
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Америчка свемирска летјелица "Војаџер један" ће у сриједу, 18. новембра, остварити технолошку и астрономску прекретницу када буде прешла пут од једног свјетлосног дана, односно 26 милијарди километара, саопштено је из Насе.
То је приближна удаљеност коју свјетлост пређе за 24 часа, а толико је "Војаџер један" прешао од лансирања 5. септембра 1977. године.
Сонда тежине око 800 килограма пролетјела је поред Јупитера још 1979. године, а наредне године и поред Сатурна.
Свемирској летјелици са људском посадом, попут оних које су се користиле за путовање до Мјесеца, могло би да буде потребно и до шест година да стигне до Јупитера, у зависности од планетарних орбита, пренијела је агенција ДПА.
Десет година након што је стигао до Сатурна, "Војаџер један" је послао чувену слику Земље у виду блиједоплаве тачке док је излазио из хелиосфере.
Још једна оријентирна тачка достигнута је 2012. године, када је летјелица напустила Сунчев систем и ушла у међузвјездани простор.
"Војаџеру један" је потом било потребно 14 година да се од изласка из Сунчевог система приближи удаљености од једног свјетлосног дана.
Сонда се креће кроз празнину брзином од око 61.000 километара на час, што је довољно да стигне до Мјесеца за око седам сати или да обиђе Земљу за 45 минута.
Међутим, чак и при толикој брзини, "Војаџеру један" би било потребно око 75.000 година да стигне до звијезде која је најближа земљи, осим Сунца.
На удаљености од 4,25 свјетлосних година, звијезда Проксима Кентаури је први Сунчев сусјед, преноси Срна.
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