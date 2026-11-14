Свјетски дигитални хаос окончан: Мајкрософт потврдио да све поново ради

Аутор:АТВ редакција
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Мајкрософт је јутрос саопштио да су услуге у потпуности поново успостављене на платформама Тимс, Аутлук, Копајлот и у другим апликацијама, чиме је окончан глобални прекид рада који је дуже од 24 часа онемогућавао интернетску комуникацију бројним компанијама и институцијама широм свијета.
„Завршили смо активности на отклањању основног узрока инцидента и успоставили услуге за преостале погођене кориснике и регионе“, објавила је компанија.
Проблеми су захватили Аутлук, Мајкрософт Ексчејнџ онлајн и друге услуге повезане са електронском поштом. Корисници нису могли да шаљу ни примају поруке, приступе Мајкрософтовом алату вјештачке интелигенције Копајлот нити да се укључе у раније заказане састанке путем платформе Тимс.
Потешкоће су се појавиле и код услуга за дијељење докумената, управљање пословним подацима и заштиту електронске поште.
Посљедице су се осјетиле широм свијета. У Сједињеним Америчким Државама поједине градске управе позвале су грађане да их контактирају телефоном јер њихове интернетске услуге нису радиле.
У Великој Британији неки грађани имали су проблема са добијањем љекарских рецепата, а неколико полицијских управа позвало је грађане да кривична дјела и друге инциденте пријављују телефоном умјесто путем интернетских страница.
У Хонг Конгу прекид је отежао рад банкарских службеника, док су запослени у јапанским државним службама морали да израђују папирне копије докумената.
Погођени су били и судови на Филипинима, поједини жељезнички системи, те школе, судови и државне службе у Аустралији.
Према процјени америчког института „Андерсон економик груп“, прекид би могао да изазове готово седам милијарди долара економских губитака због смањене продуктивности.
Предсједник института Патрик Андерсон процјењује да је у четвртак озбиљне поремећаје у пословању претрпјело до 26 милиона корисника, а у петак њих 51 милион. Упозорио је да је ријеч о почетној процјени и да би укупна штета могла додатно да порасте.
Мајкрософт је потврдио да прекид није посљедица сајбер-напада, већ техничког проблема повезаног са промјенама на мрежној инфраструктури.
„Инцидент је изазвао проблем током раније надоградње мрежног капацитета, који се испољио након недавне промјене на мрежи“, објавила је компанија.
(Индекс)
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