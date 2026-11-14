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Свјетски дигитални хаос окончан: Мајкрософт потврдио да све поново ради

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АТВ редакција
14.11.2026 08:48

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Свјетски дигитални хаос окончан: Мајкрософт потврдио да све поново ради
Фото: Tanjug/AP/Lindsey Wasson

Мајкрософт је јутрос саопштио да су услуге у потпуности поново успостављене на платформама Тимс, Аутлук, Копајлот и у другим апликацијама, чиме је окончан глобални прекид рада који је дуже од 24 часа онемогућавао интернетску комуникацију бројним компанијама и институцијама широм свијета.

„Завршили смо активности на отклањању основног узрока инцидента и успоставили услуге за преостале погођене кориснике и регионе“, објавила је компанија.

Шта је престало да ради?

Проблеми су захватили Аутлук, Мајкрософт Ексчејнџ онлајн и друге услуге повезане са електронском поштом. Корисници нису могли да шаљу ни примају поруке, приступе Мајкрософтовом алату вјештачке интелигенције Копајлот нити да се укључе у раније заказане састанке путем платформе Тимс.

Потешкоће су се појавиле и код услуга за дијељење докумената, управљање пословним подацима и заштиту електронске поште.

Посљедице су се осјетиле широм свијета. У Сједињеним Америчким Државама поједине градске управе позвале су грађане да их контактирају телефоном јер њихове интернетске услуге нису радиле.

Проблеми од болница до судова и полиције

У Великој Британији неки грађани имали су проблема са добијањем љекарских рецепата, а неколико полицијских управа позвало је грађане да кривична дјела и друге инциденте пријављују телефоном умјесто путем интернетских страница.

У Хонг Конгу прекид је отежао рад банкарских службеника, док су запослени у јапанским државним службама морали да израђују папирне копије докумената.

Погођени су били и судови на Филипинима, поједини жељезнички системи, те школе, судови и државне службе у Аустралији.

Према процјени америчког института „Андерсон економик груп“, прекид би могао да изазове готово седам милијарди долара економских губитака због смањене продуктивности.

Штета би могла да премаши седам милијарди долара

Предсједник института Патрик Андерсон процјењује да је у четвртак озбиљне поремећаје у пословању претрпјело до 26 милиона корисника, а у петак њих 51 милион. Упозорио је да је ријеч о почетној процјени и да би укупна штета могла додатно да порасте.

Мајкрософт је потврдио да прекид није посљедица сајбер-напада, већ техничког проблема повезаног са промјенама на мрежној инфраструктури.

„Инцидент је изазвао проблем током раније надоградње мрежног капацитета, који се испољио након недавне промјене на мрежи“, објавила је компанија.

(Индекс)

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Тагови :

мајкрософт

апликације

технологија

интернет

комуникација

Штета

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