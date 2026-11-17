Аутор:АТВ редакција
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Људско тијело је дом трилиона микроба који су неопходни за функционисање организма, али више од једног вијека се вјеровало да је материца, за разлику од остатка тијела, потпуно стерилна средина.
Ново истраживање показује да то можда није тачно и да бактерије могу играти важну улогу од самог тренутка зачећа, пише Science Alert .
Идеја да материца има свој, стабилан микробиом је и даље предмет научне дебате. Неки стручњаци изражавају скептицизам и доводе у питање да ли се фетус може безбједно развијати у окружењу са микробима. Упркос томе, све је више доказа да бактерије и даље могу ући у овај орган и потенцијално утицати на плодност.
У новој студији, истраживачи са Тринити колеџа у Даблину анализирали су 29 жена са необјашњивим стерилитетом. Пронашли су доказе да бактерије у слузници материце могу утицати на успјех трудноћа постигнутих путем технологија потпомогнуте репродукције (АРТ), као што је вантјелесна оплодња (ИОФ). Жене које нису успјеле да поднесу процедуру имале су знатно разноврснији микробиом материце од оних које су затруднијеле.
„Иако је студија спроведена на релативно малој групи пацијената и потребна су даља истраживања, резултати истичу важност разматрања ендометријалног микробиома и инфламаторних процеса приликом процјене плодности“, каже водећа ауторка и имунолог Клиона О'Фарели.
За студију, научници су узели узорке ендометријалног ткива директно од пацијената прије почетка МПО процедуре. Нису узгајали живе бактерије из ових узорака, већ су се ослањали на секвенцирање бактеријске ДНК, што је мање директан метод доказивања.
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Иако су студије засноване на секвенцирању ДНК током протекле деценије откриле трагове микроба у материци, многи стручњаци нису увјерени да орган има свој микробиом.
Скептици упозоравају да се проблем контаминације узорка, која може настати током прикупљања, не рјешава. Студија из Ирске је открила да су жене са неуспјешним МПО имале мање трагова бактерија Lactobacillus и већи ниво других бактеријских врста.
Ови налази су у складу са претходним студијама, али аутори напомињу да су ови микроби могли ући у материцу из вагине, што значи да Lactobacillus можда није типичан становник материце.
Један од занимљивијих налаза студије тиче се експресије гена у узорцима материце. Жене код којих су процедуре МПО биле неуспјешне имале су виши ниво експресије гена повезан са рецептивношћу ендометријума.
Ово се обично сматра позитивним знаком да је слузница материце спремна да прихвати ембрион. Биохемичарка и прва ауторка студије, Федерика Ђанграци, рекла је да је ово изненађујуће откриће. Она је рекла да то сугерише да ови генетски сигнали не морају нужно да се претворе у боље исходе трудноће.
Да би боље разумијели утицај микроба, научници са Тринити колеџа су такође спровели лабораторијске експерименте. Када су изложили ћелије ендометријума бутирату, супстанци коју производе неке бактерије, то је изазвало упалу и ослабило ћелијску баријеру. Ови резултати указују на то да одређени бактеријски профили у материци могу створити неповољне услове и тиме смањити вјероватноћу успјешне трудноће.
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Боље разумијевање ових интеракција могло би помоћи у лијечењу неплодности у будућности. „Ово би могло помоћи љекарима да идентификују који пацијенти ће имати највише користи од специфичних МПО стратегија и прецизније одреде вријеме трансфера ембриона“, закључила је О’Фарели.
Истраживање је објављено у научном часопису „Људска репродукција“ .
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