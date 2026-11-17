Аутор:АТВ редакција
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Долази све хладније вријеме и све ниже температуре, а докторка опште праксе објаснила је како ниске температуре утичу на људско тијело.
Др Клаир Агатхоу, која ради у лондонској болници “Веллингтон”, издвојила је пет кључних промјена које се догађају у организму и дала практичне савјете за очување здравља током хладних мјесеци, пише “Тхе Индепендент”.
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Хладно вријеме ствара погодне услове за ширење вируса.
– Вируси лакше преживљавају и циркулишу на хладном и сувом ваздуху, а ми проводимо више времена у затвореним просторима, што повећава блиски контакт и пренос заразе – објашњава Агатхоу.
Додаје да “хладан ваздух такође може ослабити одбрамбене механизме у носу јер успорава кретање слузи и ситних длачица, такозваних цилија, које хватају вирусе”.
Докторка каже да нагли пад температуре уз то може повећати ниво хормона стреса, што привремено смањује имунитет.
Све то заједно доводи до чешће појаве кашља, грипе и респираторних инфекција зими.
– Хладноћа узрокује вазоконстрикцију, односно сужавање крвних жила, посебно у рукама, стопалима и кожи, а то може повисити крвни притисак и убрзати рад срца - каже Агатхоу.
Додаје да су на ове промјене посебно осјетљиве особе које су пребољеле срчани удар, оне с хипертензијом, болестима срца или дијабетесом, као и пушачи.
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– Хладан и сув ваздух може надражити дисајне путеве и изазвати бронхоспазам, што је изненадно стезање мишића дишних путова. Због тога се могу јавити осјећај притиска у грудима, недостатак ваздуха или напади кашља, поготово код наглог изласка из топле просторије на хладноћу – наводи Агатхоу.
Особе са хроничним плућним болестима, попут астме или хроничне опструктивне плућне болести, посебно су угрожене јер хладноћа може значајно погоршати њихове симптоме.
– Њихови дисајни путеви већ су у старту упаљени и сужени па излагање хладном ваздуху може изазвати такозвану хиперреактивност дисајних путева – објашњава докторица.
Зимски услови класичан су окидач за екцем. Хладан ваздух је сув, гријање у затвореним просторима такође исушује ваздух, а та комбинација слаби заштитну баријеру коже. Посљедица је већи губитак влаге те појава надражених и упаљених подручја на кожи.”
Чак и људи који немају тежак облик екцема могу осјетити погоршања као што су изразито сува кожа, сврбеж и упале.
Ниске температуре такође су чест окидач за Ранаудов синдром, стање у којем мале крвне жиле у прстима руку и ногу претјерано реагују на хладноћу, што узрокује њихово привремено сужавање.
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То доводи до промјене боје коже; прсти могу постати бијели, затим плави, па црвени.
– Људи су зими обично и мање активни, а недостатак кретања може појачати болове у зглобовима, посебно код артритиса – упозорава докторка.
Додаје да многи пацијенти с остеоартритисом, реуматоидним артритисом или хроничним болним стањима често наводе погоршање симптома током зиме, преноси Индекс. Осим тога, познато је да због хладноће нервни завршеци постају осјетљивији, што може појачати сигнале боли.
Агатхоу нуди и неколико практичних препорука за хладне дане.
– Јако је важно одржавати топлину и правилно се слојевито облачити. Више танких слојева боље задржава топлоту од једног дебелог – каже она.
Савјетује и да се обавезно покрију глава и руке јер се преко њих губи много топлоте.
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Наглашава и важност хидратације.
– Многи мисле да им у хладним мјесецима не треба толико воде, али хидратација је кључна. Текућина подржава имунитет и ниво енергије – каже она и додаје да је и правилна исхрана пресудна, уз адекватне количине протеина и витамина Д.
Препоручује и физичку активност:
– Кретање је важно за циркулацију, имунитет и против укочености зглобова. Ипак, ако имате проблема са дисајним системом, будите јако опрезни са вјежбањем на отвореном при екстремној хладноћи и сувом ваздуху јер би то могло погоршати ваше симптоме – истакла је.
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