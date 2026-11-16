Изненадно сте се удебљали? Разлог би могао да лежи у овој кутијици лијекова

Аутор:АТВ редакција
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Ако сте у посљедње вријеме примијетили накупљање килограма, „кривац“ би могао да буде неки од лијекова које можда пијете.
„Сви лијекови имају различите нуспојаве, укључујући неке који могу довести до повећања тјелесне тежине“, каже Шаил Ганди, потпредсједница фармације у компанији „СинглКер“.
Она сматра да је увијек важно да разговарате са својим љекаром или фармацеутом о новом лијеку и његовим нуспојавама како бисте разумјели како он потенцијално може да утиче на вас. Ако вам је љекар прописао неки лијек, немојте да престајете да га пијете на своју руку, али са љекаром увијек можете разговарати о ономе што вас брине, па тако и о нуспојавама.
„Ако имате одређено стање због којег би се добијање килограма могло негативно одразити на ваше здравље, разговарајте са љекаром како бисте сазнали да ли је доступна нека друга опција“, савјетује Ганди.
Бета-блокатори се најчешће прописују особама које имају висок крвни притисак и срчане проблеме, али и за лијечење мигрене, анксиозности и глаукома. Особе које узимају бета-блокаторе могу да добију између два и три килограма, наводи клиника „Мејо“ (Mayo Clinic).
Додају да, уколико узимате бета-блокаторе због срчаних проблема и накупите више килограма, то би могао да буде знак да се накупља течност, због чега би обавезно требало да контактирате љекара.
„Ваш љекар може да вам помогне и одреди да ли је добијање килограма посљедица накупљања течности која се може појавити код срчаног застоја“, пишу стручњаци.
Особе које имају дијабетес свакодневно узимају инсулин, а он може лакше претварати шећер у маст ако претјерате са слаткишима. Будући да узимање лијекова у овом случају није изборно, пазите да ограничите слатку храну и пиће ако не желите да се удебљате.
Кортикостероиди су лијекови који помажу код смањења упала, а могу да проузрокују дебљање јер током њиховог узимања особа има повећан апетит, а може доћи и до задржавања течности.
Што је већа доза стероида и што се дуже узимају, већа је вјероватноћа да ће се особа удебљати. Ако их узимате неколико дана или неколико недјеља, обично се не јављају значајније нуспојаве. Добра вијест је да се тежина обично смањи у периоду између шест мјесеци и годину дана након престанка узимања лијекова.
Особе са епилепсијом или сличним стањима могу да имају повећан апетит ако узимају лијекове као што су габапентин, прегабалин и вигабатрин.
Ако пацијент узима један од ових лијекова, може да примијети да почиње да добија килограме. Уколико пацијенту не одговара лијек, требало би да разговара са својим љекаром о преласку на лијекове за епилепсију који су повезани са губитком тежине или су неутрални када је у питању тјелесна маса.
Антипсихотици се обично користе за лијечење шизофреније и биполарног поремећаја, а једна од нуспојава коју могу да имају јесте дебљање, пише „Бест лајф“.
Оланзапин је један од антипсихотика који може да проузрокује дебљање, док се за лурасидон и зипрасидон сматра да имају мању вјероватноћу да ће довести до добијања килограма, преноси Нова.рс.
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