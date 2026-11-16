Познато када почиње ново суђење Линдзи Кленси: Убила троје дјеце

Аутор:АТВ редакција
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Суђење Линдзи Кленеси (36), мајци из америчког града Даксбери, која је убила троје дјеце биће поново одржано 29. марта 2027. године, саопштено је.
Рочиште долази неколико дана након што је судија Вилијам Саливан одбио три неријешена захтјева, међу којима и приједлог одбране да се случај у потпуности одбаци.
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Кленеси је признала да је убила своју дјецу, петогодишњу Кору, трогодишњег Досона и осмомјесечног Калана, у јануару 2023. године. Према наводима тужилаштва, она их је угушила тракама за вјежбање у подруму породичне куће, док је њен супруг Патрик Кленеси био ван куће и обављао послове.
Тужилаштво је тврдило да су убиства била унапријед испланирана, док је одбрана инсистирала на томе да Кленеси није била кривично одговорна због озбиљних психичких проблема.
Њен адвокат Кевин Редингтон тврдио је да је била изложена прекомјерном лијечењу и да је патила од менталних поремећаја, укључујући постпорођајну депресију и психозу.
Додатну тежину случају даје чињеница да је Кленеси остала парализована након што је, у ноћи када су дјеца убијена, скочила кроз прозор са другог спрата куће.
Претходно суђење трајало је пет недјеља, а поротници су након 38 сати вијећања остали без једногласне одлуке о кривици оптужене. Због тога је судија 4. септембра прогласио поништење суђења.
Убрзо након тога, поједини чланови пороте почели су јавно да говоре о неслагању које је довело до таквог исхода. Како је касније откривено, порота је била подијељена у односу 11 према један.
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Једини поротник који није могао да се усагласи са осталима, касније идентификован као Мајкл Десронвил, описан је као „тврдоглав“. Кленесин адвокат Кевин Редингтон критиковао је његово разумијевање правног стандарда разумне сумње.
Десронвил је 17. септембра објавио сопствену изјаву, у којој је поручио: "Нисам имао никаквих сумњи."
На рочишту одржаном 2. новембра, помоћница окружног тужиоца округа Плимут Џенифер Спрејг потврдила је да тужилаштво планира да поново изведе Кленеси пред суд.
Ипак, тужиоци су тада навели да чекају одлуку судије Саливана о три неријешена приједлога прије него што одлуче са којим ће се тачно оптужбама суочити у новом поступку.
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