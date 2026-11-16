Опасан уређај се повлачи из продаје: Одмах провјерите да ли га имате

Аутор:АТВ редакција
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Електрични тример марке „Рурис“ (Ruris), модел ТЕ250С, повлачи се са тржишта и опозива од потрошача због озбиљног ризика од струјног удара. Опозив обухвата све тримере овог модела увезене од почетка 2025. године.
Код овог уређаја корисник током одржавања, док је тример прикључен на електричну мрежу, може да дође у директан контакт са незаштићеним дијеловима под напоном, наводи се у званичном образложењу о повлачењу производа.
Ријеч је о електричном тримеру „Ruris TE250S“, са бар-кодом 6424340439537, снаге 250 вати и радне ширине 220 милиметара. Уређај је тежак 1,2 килограма, има ергономску ручку и упакован је у картонску кутију. У обавјештењу је наведена серија из 2025. године, а као произвођач означена је компанија „Ruris Impex SRL“ из Крајове у Румунији.
Како је наведено у обавјештењу о опозиву, на тримеру постоје отвори кроз које су доступни дијелови под напоном. Корисник приликом одржавања уређаја прикљученог на мрежу може да посегне руком у тај простор и додирне незаштићене електричне дијелове, што може довести до струјног удара.
Опозив обухвата све примјерке увезене од почетка 2025.
Предузете мјере обухватају повлачење производа са тржишта и опозив од потрошача свих тримера ТЕ250С увезених од почетка 2025. године.
Обавјештење о опозиву објављено је на интернет страници увозника и у дневним новинама. Потрошачима се савјетује да хитно провјере ознаку модела и бар-код свог уређаја, те да информације о поступању и поврату потраже код продавца или путем службених канала за потрошаче, преноси Теграф.рс.
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