Стечајни управник ослобођен оптужбе за злоупотребу положаја

Аутор:Огњен Матавуљ
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Милован Вуковић (78), некадашњи стечајни управник Водопривредног предузећа ”Сава” из Градишке, ослобођен је оптужбе за злоупотребу службеног положаја у случају продаје теретног брода.
Пресуду је изрекао Окружни суд у Бањалуци у којем наводе тужилаштво током поступка није доказало да је оптужени починио дјело које му је стављено на терет.
Оптужницом Вуковићу се на терет стављало да је прекорачио границе свог службеног овлаштења како би другом прибавио корист.
”Оптужени је у марту 2020. године, директног погодбом, продао теретни брод, власништво ВП ”Сава”, особи Ј.Б. из Орашја за 19.890 КМ без претходно проведених законских процедура, јер брод није увео у стечајну имовину ВП ”Саве” без сагласности одбора повјерилаца. Продају није јавно огласио, нити је извршио процјену стварне вриједности која је износила 70.400 КМ. Тиме је омогућио Ј.Б. да постане власник брода и тиме стекне имовинску корист у износу од 50.510 КМ”, наводило се у оптужници.
Пресуда није правоснажна и дозвољена је жалба Врховном суду Републике Српске.
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