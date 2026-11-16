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Бањалучки хакер ослобођен оптужбе за покушај изнуде 40.000 евра

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Новинар АТВ Огњен Матавуљ
16.11.2026 17:06

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Бањалучки хакер ослобођен оптужбе за покушај изнуде 40.000 евра

Аљоша Борковић (40), хакер из Бањалуке, ослобођен је оптужбе да је лажним дојавама о бомби покушао да изнуди 40.000 евра од власника угоститељског објекта.

Пресуду је изрекао Окружни суд у Бањалуци наводећи да оптужба није доказана.

Бањалучко тужилашто Борковићу је на терет стављало продужено кривично дјело лажног пријављивања и покушај изнуде.

У оптужници се наводило да од 25. децембра 2021. до 17. јануара 2022. године у више наврата позивао ПУ Бањалука и пуштао звучне записе у којима је лажно пријављивао да су у два угоститељска објекта постављене експлозивне направе.

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”Усљед пражњења и прекида рада објеката од стране полиције ради противдиверзионих прегледа правном лицу, власништво Н.Б, причињена је штета у укпном износу од 35.000. У међувремену оптужени је покушао да принуди оштећеног Н.Б. да му уплати новчани износ у криптовалути биткоин, шаљући му поруке преко апликације ”Вибер” тражећи уплату од 40.000 евра, како би престао са лажним дојавама”, наводи се у оптужници.

Aljosa Borkovic

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Додаје се да је власнику пријетио да ће, уколико покуша да одуговлачи или ”шта друго петља”, дојаве бити још горе и да ће, уколико поруку пријави полицији, посљедице по њега бити ”много горе“, а који захтјев оштећени Н.Б. није испунио.

Одлуком суда, власник објеката Н.Б. и правно лице упућени су на парницу ради надокнаде штете.

Пресуда није правоснажна и дозвољена је жалба Врховном суду Републике Српске.

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Тагови :

Аљоша Борковић

дојава о бомби

изнуда

лажно пријављивање

Окружни суд Бањалука

пресуда

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